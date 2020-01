Извън Китай има 60 случая на заразени с коронавируса

До момента извън Китай има близо 60 случая на заразени с коронавируса от 15 страни, без смъртен случай.

В Китай коронавирусът е взел 132 жертви, а около 6000 души са заразени.

Броят на потвърдени болни от коронавируса в Пекин и рискът от заразяване там продължават да растат. Това заяви заместник-директорът на столичния Център за контрол и превенция на болестите Пан Синхо, цитиран от Ройтерс.

До момента в Пекин са потвърдени един смъртен случай и 102 заразени с вируса.

Броят на заразените с коронавируса в Хонконг нарасна до десет души след откриването на два нови случая, предаде ТАСС.

В болниците на града остават над 100 души с възможно заразяване. Всички са в стабилно състояние.

Заради епидемията в Хонконг са затворени туристическите, културните и спортните обекти, а масовите прояви са отменени. От днес градът изцяло преустановява железопътните и фериботните връзки с континентален Китай, пише БТА.

Взето е и решение за съкращаване наполовина на полетите от други китайски градове и преустановяване на издаването на разрешения за посещения на китайски туристи в Хонконг.

Двама от 206-те японски граждани, които бяха евакуирани в Токио от епицентъра на епидемията Ухан в Централен Китай, са показали симптоми на пневмония, но засега няма потвърдена диагноза за коронавирус, предаде Ройтерс.

Други трима пътници с температура или кашлица са хоспитализирани за наблюдение, но нямат симптоми на вируса.

Четирима души от семейство от Ухан, които в момента се намират в Обединените арабски емирства, са диагностицирани с коронавируса.

Четирима души от южната германска провинция Бавария, които са заразени с коронавируса след посещение на колежка от Китай, показват съвсем слаби симптоми на заболяването, каза германският министър на здравеопазването Йенс Шпан.

В един от първите известни случаи на предаване на вируса от човек на човек извън Китай, 33-годишен мъж вероятно е бил заразен на 21 януари от китайска колежка, която е била на няколкодневен престой за професионално обучение. Другите трима пациенти са под наблюдение в изолатор в клиника в Мюнхен.

Travellers wear masks as they arrive at the Dubai International Airport, after the UAE's Ministry of Health and Community Prevention confirmed the country's first case of coronavirus, in Dubai, United Arab Emirates January 29, 2020. REUTERS/Christopher Pike