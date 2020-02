22 академични оскара (Обзор)

Вокалът на “Дийп Пърпъл” Глен Хюз ще пее на големия рок фест в село Могилово. Този път той идва с групата The Dead Daisies, с която ще се качи на сцената на Midalidare Rock in the wine valley. Бандатата ще излезе пред публиката преди легендите Judas Priest на 19 юли. Това е последният ден от тридневния фестивал в долината на виното