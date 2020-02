Цвета Караянчева: Любовта е най-силният антидот срещу болката

На празника на любовта и виното бъдете искрени, бъдете искащи, бъдете споделени! Укротете своите демони и вижте в очите на другия остатъка от живота си заедно! Защото любовта е най-силният антидот срещу болката…. А виното, казва Робърт Луи Стивънсън, е поезия в бутилка! Насладете му се! ЧЕСТИТ 14 ФЕВРУАРИ !

С тези думи в профила си във фейсбук председателката на Народното събрание Цвета Караянчева отправи поздрави по случай днешния празник на любовта - Св. Валентин. Тя сподели и музикален поздрав - песента на Джо Бонамас и Бет Харт I'll Take Care of You.