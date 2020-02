Кристалина Георгиева: Държавите да изработят отговор на коронавируса

Международният валутен фонд (МВФ) се надява, че националните правителства и централните банки ще разработят отговор на епидемията от коронавируса, когато се изясни нейното въздействие върху икономиката. Това заяви днес управляващият директор на фонда Кристалина Георгиева в реч пред Мюнхенската конференция по сигурността, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Според нея следващите няколко седмици ще бъдат решаващи за образуването на цялостната картина за въздействието на заразата в Китай и по света. "Така че тогава можем да се споразумеем за синхронизирани или по-добре коордиинрани мерки за защита на световната икономика от по-сериозен трус", каза българката пред делегатите. "Можем ли да направим това? Да. Ще направим ли това? Аз наистина мисля, че ще го направим", подчерта тя.

В речта си Георгиева предупреди засега да не се чертаят прогнози поради липсата на достатъчно информация и отбеляза, че експертите, които правят прогнози за отражението на епидемията върху икономиката, поемат риск. Шефът на МВФ сподели, че най-големите й опасения са овладяването на епидемията и възстановяването на икономиката да не доведат до избухването на нова вирусна епидемия. Кристалина Георгиева препоръча на хората "да се молят за най-доброто и да се готвят за най-лошото".

FILE PHOTO: International Monetary Fund (IMF) Managing Director Kristalina Georgieva talks to Chinese Premier Li Keqiang before a news conference following the "1+6" Roundtable meeting at the Diaoyutai state guesthouse in Beijing, China November 21, 2019. REUTERS/Florence Lo/File Photo