Убиха рапъра Поп Смоук по време на грабеж в дома му

Американският рапър Поп Смоук е бил убит по време на грабеж в дома му в Холивуд, съобщава сайтът Ти Ем Зи.

В жилището на музиканта в 4:30 ч. местно време са проникнали две въоръжени лица с маски и качулки. Те са стреляли по 20-годишния рапър няколко пъти, като една от раните се е оказала смъртоносна.

Злосторниците са успели да избягат, пише БТА.

Поп Смоук е бил закаран в болница, където лекарите са констатирали смъртта му. Полицията до този момент не е успяла да идентифицира нападателите. Не е известно дали са били познати на музиканта.

Поп Смоук, чието истинско име е Башар Барака Джаксън, е американски рапър и автор на песни. С популярност се сдоби неговото парче "Welcome to the Party". Няколко месеца след излизането му негов ремикс направи Ники Минаж. Смоук записа и песента "Gatti" с известния рапър Травис Скот.