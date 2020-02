Тръмп отстрани шефа на разузнаването на САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е взел решение да отстрани ръководителя на разузнаването след класифициран брифинг пред депутатите относно сигурността на изборите, според информации на американските вестници The Washington Post и The New York Times, които съобщиха, че в четвъртък президентът бил ядосан, след като е научил за брифинг от миналата седмица пред членове на Комисията за разузнаване на Конгреса, загрижен, че служителите са споделили информация, която може да се използва срещу него, информира радио The Voice of America.

След това Тръмп е извикал изпълняващия длъжността директор на националното разузнаване Джоузеф Магуайър, когато в крайна сметка е решил да го замени.

Според NYT гневът на президента е предизвикан от оценка на един от главните помощници на Макгуайър Шелби Пиърсън, който е казал, че Русия се намесва в президентската кампания на САЩ през 2020 г., като се стреми да бъде избран Тръмп.

Длъжностните лица в Службата на директора на националното разузнаване и службата за сигурност на изборите отказаха коментар при контакт с VOA.

Искане за коментар до Белия дом също остана без отговор, но реакцията на демократичните депутати беше бърза, допълва "Фокус".

"Силно съм загрижен", каза председателят на Комисията за вътрешна сигурност на Конгреса Бени Томпсън в изявление в края на четвъртък.

"Президентът поставя егото над страната", добави той. "С уволнението на изпълняващия длъжността ръководител на националното разузнаване, защото неговите сътрудници предоставят откровените заключения на разузнавателната общност пред Конгреса относно руското вмешателство в президентските избори през 2020 г., президентът не само отказва да се защитава от чужда намеса, той я приканва."