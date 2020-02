Американски сенатор видя китайска връзка в сделката за Би Ти Ви, иска спирането ѝ (Обзор)

Американският сенатор Марко Рубио поиска спиране на сделката, с която чешката PPF Group на Петр Келнер ще придобие мажоритарен дял в “Сентрал Юропиън медиа ентърпрайзис” (Central European Media Group Enterprises - CME), сегашния собственик на Би Ти Ви.

Съпредседателят на правителствената комисия в САЩ, която следи за спазването на човешките права и върховенството на закона в Китай, настоя администрацията на президента Доналд Тръмп да направи анализ на последиците за националната сигурност от планираната продажба, предава Ройтерс.

Републиканецът Рубио твърди, че чешката компания работи като “прокси на Китай в Чехия”, а

притежаваните от

фонда телекоми

работят с Huawei

Technologies Co.

по изграждането на 5G мрежи.

Затова сенаторът призовава Американската комисия за чуждестранни инвестиции (Committee on Foreign Investment in the US - Cfius) да извърши преглед на сделката.

В края на октомври миналата година американският гигант AT&T договори продажбата на мажоритарния си дял в CME с PPF Group, собственост на чешкия милиардер Петр Келнер. От СМЕ очакват сделката, която е за 1,15 млрд. долара, да бъде приключена в средата на 2020 г.

Ако обаче молбата на Рубио бъде удовлетворена, смяната на собственика на СМЕ може да се отложи с месеци и години заради цялостно и задълбочено разследване.

От Би Ти Ви не коментираха развитието на сделката, а от СМЕ не отговориха на въпросите на “24 часа” до редакционното приключване на броя.

СМЕ притежава “Би Ти Ви Медия груп” у нас, както и телевизионни групи в Чехия, Румъния, Словакия и Словения. Така отчита общо 97 млн. потребители в Централна и Източна Европа.

У нас фондът на Келнер притежава и телекома “Теленор”. Преди да купи Би Ти Ви, чешкият бизнесмен искаше да придобие “Нова Броудкастинг груп”, но Комисията за защита на конкуренцията не му позволи.

AT&T отказва коментар по повод на сенаторското изявление. Според чешкия фонд PPF Рубио разчита на

“невярна

информация”

от чешки

политици

Компанията твърди, че само е наследила технологиите на Huawei като част от придобиването на активите на “Теленор” у нас и в още четири държави в региона миналата година.

Марко Рубио посочва също, че Home Credit - дъщерна фирма на PPF, е наела компания за връзки с обществеността, чиято цел е “да манипулира чешкото обществено мнение и да представя Китай в позитивна светлина. Тази работа включва шпионирането на чешки политици, натиск над медии да спират материали, настроени критично към Китай, и създаването на нов тинк-танк, Sinoskop, в който работят предубедени анализатори, които да влияят върху обществения дебат”.

Това впрочем беше съобщено през декември миналата година от чешкото електронно издание Aktualne.cz. Според него пиар агенция, наета от компанията на Келнер Home Credit, е плащала за информационна кампания, която да убеди обществеността за предимствата на комунистически Китай. Изданието се позовава на документи, с които разполага, и обяснява, че пиар агенцията е трявало да създаде мрежа от експерти, журналисти и политици за кампанията. Някои от тях вероятно не са били наясно в какво участват.

По думите на Марко Рубио администрацията на Тръмп трябва да разгледа сделката, тъй като тя ще “подкопае американските интереси в областта на националната сигурност, свързани с Централна и Източна Европа, както и с Китай”.