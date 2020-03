Комуникации и ПР на английски език в Италия

Oнлайн презентация на IULM University, Milano

IULM University, Milano е единственият италиански университет, специализиран в областта на комуникациите и чуждите езици. На 10 и 11 март учебното заведение ще направи онлайн презентации в София и Варна с фокус върху програмите на английски език, условията за кандидатстване и възможностите за стипендии.

Представител на учебното заведение ще се включи на живо от Италия с актуална кандидат-студентска информация, а на място ще ви очаква екипът на агенция за образование в чужбина „Скай Лайнс“ – организатор на събитието.

Заповядайте на:

• 10 март 2020, 18:30 ч., х-л „Маринела“, София

• 11 март 2020, 18:30 ч., х-л „Графит“, Варна

Присъствието на събитията е безплатно. Направете онлайн заявка за участие >>

За университета:

IULM University подготвя кадри в сферата на чуждите езици и комуникации вече повече от 50 години. Освен магистърски програми и специализации, отскоро той предлага и бакалавърска програма на английски език – Corporate Communication and Public Relations

На английски език можете да изучавате още:

• Двугодишни магистратури Strategic Communication и Hospitality and Tourism Management

• Едногодишни магистърски специализации Communication for International Relations, International Communication, International Tourism and Hospitality, Game Design, International Marketing and Sales Communication и Food Design.

IULM University предлага и разнообразние от специалности на италиански език в сферата на комуникациите, маркетинга, бранд мениджмънта и туризма.

Унивеситетът осигурява стипендии за обучение на международни студенти и възможности за стаж по време на следването!

Още любопитни факти ще научите на 10 и 11 март в София и Варна.

Възможност за безплатна регистрация ще откриете тук >>