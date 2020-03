Плъховете в Ню Йорк пият бира, в Париж хапват кроасани и масло

Хората не са единствените, които страдат от стреса на модерния свят. Според ново проучване, на плъховете в Ню Йорк също им е доста трудно да се адаптират към градския начин на живот, пише британското издание The Guardian.

Според проучването е възможно плъховете, както хората, да са преминали през някои генетични промени като адаптация на градския живот – най-вече по отношение на здравето.

На практика хората и плъховете страдат от подобни здравни проблеми, най-вече свързани с прекомерната консумация на захар, както и замърсения въздух.

„Знаем, че плъховете са се променили по невероятен начин в поведението и диетата си, точно както се изменя и човека“, казва Арабел Харпак, експерт по генетика от Колумбийския университет в Ню Йорк (Colombia University in the City of New York).

„В Ню Йорк можете да ги видите как ядат понички и бира; в Париж те си хапват останали кроасани и масло. Те се адаптират по невероятен начин“, казва още тя.

Но колко дълбоки са тези промени? Дали плъховете са просто опортюнисти и ядат каквото намерят или пък се променят и на генетично ниво, докато се адаптират към модерния начин на живот? За да отговори на тези въпроси екипа на Харпак анализирал генома на 29 плъха от града, които били хванати с капани, пълни с бекон, фъстъчено масло и ядки – любими лакомства за гризачите, пише "Фокус".

След това те изследвали гените им и ги сравнили с тези на мишки от Китай – оригиналното място, от което се смята, че произлизат кафевите плъхове. Изследванията показват големи промени в ДНК-то на плъховете, докато те са се разпространявали от Китай, през Европа и до Северна Америка.

Промените са свързани с движението, държанието и диетата на мишките и показват, че те винаги са се променяли в зависимост от средата, в която са живели, наред с хората в големите градове. Но в тези промени се включват и увеличените рискове от здравни проблеми, според Плеуни Пенингс от Държавния университет в Сан Франсиско.

Според нея някои от промените в гените са помогнали на плъховете да се движат по-лесно през тръбите и улуците. Освен това те са демонстрирали и някои промени в специфичен ген, който при хората се асоциира с психични заболявания.

Но най-любопитното идва от промяната в диетата на плъховете – те са започнали да консумират много повече захар и мазнини, по подобие на хората и така са започнали да развиват много сходни с нашите здравословни проблеми.