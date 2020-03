Сърбия затвори границите си за Италия, Китай, Южна Корея, Иран и Швейцария

Сърбия затвори временно границите си за чужденци, идващи от пет страни, засегнати от коронавируса, съобщи днес сръбското правителство, обявявайки допълнителни мерки за справяне със заразата, предадоха Танюг и БТА.

Забраната се отнася за хора, идващи от Италия, някои провинции на Китай, Южна Корея, Иран и Швейцария.

Въведена е и препоръка за стриктно спазване на забраната за пътуване на работещи в системата на здравеопазването и социалната защита в Сърбия в страни с интензивно предаване на Ковид-19, както и в огнищата на епидемията.

Това са част от допълнителните мерки за предотвратяване на разпространението и за овладяване на заразата с Ковид-19, въведени по препоръка на сръбски епидемиолози и в съответствие с препоръките на Световната здравна организация.

Още два случая на коронавирус бяха потвърдени в Сърбия, заразени са общо четирима души, съобщи тази сутрин министерството на здравеопазването

