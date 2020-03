VIVACOM дава 10 000 MB интернет на своите клиенти

Най-малките зрители ще могат да учат английски у дома с любимите Disney герои

От днес – първият работен ден, в който много хора в България ще останат по домовете си, за да работят дистанционно, VIVACOM осигурява безплатно допълнителни 10 000 МВ за мобилен интернет на максимална скорост. Те вече са достъпни през приложението MyVIVACOM за всички клиенти на абонаментни и предплатени мобилни услуги на телекома.

Още от този петък в продължение на един месец до 20.04.2020 г. компанията ще подарява допълнителни пакети с още по 2 000 МВ, валидни за използване всеки уикенд на конкретната седмица. Te могат да се заявят в MyVIVACOM

Всеки клиент, платил месечната си фактура през мобилното приложение MyVIVACOM или презаредил предплатена карта, ще получи допълнителен пакет от 2 000 MB на максимална скорост, който може да използва със своя услуга или да подари на близки и приятели. Така потребителите не само ще имат повече мегабайти, за да работят и да се информират безпроблемно онлайн, но и ще ограничат необходимостта да излизат от домовете си, за да платят месечната сметка. Бонусът ще е активен от утре.

В условията на ограничаване на социалните контакти и повече време, прекарано вкъщи, всички потребителите на интерактивна телевизия от VIVACOM ще получат възможност да гледат безплатно по-богато и разнообразно телевизионно съдържание, достъпно през услугата VIVACOM Видеотека. Заглавия в различни жанрове, както за малки, така и за големи, предлага филмовият пакет MAXI. Най-малките зрители могат да използват времето у дома за полезни занимания, като учат английски език с любимите си Disney герои посредством поредицата Disney English. В допълнение, ще имат възможност да гледат и любимото си съдържание от Nickelodeon On Demand и Disney On Demand. Търсачите на познанието ще могат да се разнообразят със съдържанието от каталога на каналите Discovery, TLC, Investigation Discovery и Discovery Science посредством медийната услуга по заявка – Discovery On Demand.