Актуални данни за полети от Великобритания и Испания до София

Във връзка с разпространението на коронавируса редица авио-компании отмениха или намалиха броя на полетите си от/до Великобритания и Испания до/от София, съобщиха от пресцентъра на МВнР.

МВнР отново призовава българските граждани да не пътуват зад граница, освен при крайна необходимост.

Към 20.03.2020 г директни полети към България от Великобритания изпълняват следните авиокомпании: "България Еър", "Бритиш Еъруейс", "ИзиДжет", "Райънеър" и "Уизеър".

Директни полетите се изпълняват по следните маршрути:

- Манчестър - София /Изи Джет/

- Ливърпул - София /Райън Еър/

- Бирмингам - София /Райън Еър/

- Лондон - Варна /Уизеър/

- Лондон - Пловдив /Райън Еър/

- Лондон - София /България Еър/

- Лондон - София /Бритиш Еъруейс

- Лондон - София /Райън Еър/

- Лондон - София /Изи Джет/

- Лондон - София /Уизеър/

"Райън Еър" препоръчва на всички свои клиенти, чийто полети са били отменени, да презаверят своите билети за полет до 25 март 2020 г., когато се очаква броят на полетите да бъде значително редуциран.

"България Еър" има отменени полети на следните дати:

22.03.2020 г.

23.03.2020 г.

27.03.2020 г.

29.03.2020 г.

01.04.2020 г.

25.04.2020 г.

Очаква се опциите за директни полети до България да бъдат все по-ограничени във времето. Към момента няма ограничения за извършване на летищен трансфер и транзитен престой на територията на Обединеното кралство.

Испания засега не предвижда затваряне на своето въздушно пространство, но следва да се подчертае, че в момента няма директни полети между Испания и България. В транзитните зони на летищата българските граждани принципно могат да изчакат следващ полет.

"България еър" обяви, че от 18 март до края на месеца ще бъдат отменени всички полети от и до Мадрид, Палма де Майорка и Малага. Също така, за периода няма планирани полети между София и Барселона.

Към 20.03.2020 от летището във Валенсия се осъществяват полети за следните дестинации: Виена, Лондон, Бристол, Париж, Бордо, Айндховен, Франкфурт, Будапеща, Киев и Лисабон.

От летището в Аликанте се осъществяват полети за следните дестинации: Хелзинки, Осло, Бремен, Хамбург, Берлин, Брюксел, Тулуза, Бристол, Лондон, Единбург, Бирмингам, Дъблин, Ливърпул и Лийдс.

От летището в Палма де Майорка се осъществяват полети до следните дестинации: Валенсия, Мадрид, Барселона, Цюрих, Стокхолм, Копенхаген, Донкастър, Манчестър, Бирмингам, Лондон, Берлин, Дюселдорф, Франкфурт, Щутгарт, Кьолн, Хановер, Хамбург, Карлсруе, Мюнхен, Бремен, Лайпциг, Нюрнберг и Дортмунд.

От летището в Кастельон се осъществяват полети до Лондон и Будапеща.

До 04.04.2020 са отменени всички директните полети от Валенсия и Аликатнте за София на компанията "Wizz air". След посочената дата ще се прецени дали полетите ще бъдат възстановени или отмяната ще бъде удължена.

МВнР настоятелно съветва българските граждани, които планират да се завърнат в България през настоящия месец да имат предвид обявените от авиокомпаниите графици на полети, да си осигурят навреме билети до София, както и да се информират за евентуални промени и форсмажорни обстоятелства.

За допълнителна информация:

Елена Слатинска-Ованезова

Дирекция "Пресцентър"

+359893339 670

Министерство на външните работи на Република България

Дежурен телефон за запитвания от медии в дирекция "Пресцентър":

+359 2 948 22 18, е-mail: info@mfa.bg

Денонощен телефон за съдействие на български граждани в чужбина на дирекция "Ситуационен център":

+359-2-948-2404; +359-2-971-3856

Телефон за сигнали за корупция, конфликт на интереси на служители на МВнР:

080016070 - от България; +359-80016070 - от чужбина

Телефон за неспешна информация за граждани в приемната на МВнР:

+359-2-948-2018; +359-2-971-1054

Телефон за спешни случаи на ЕС: 112

