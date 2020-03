Часът на Земята тази година ще бъде отбелязан виртуално

Тази вечер от 20.30 ч. отбелязваме за тринайсети път международната инициатива "Часът на Земята". Тя се организира при максимални мерки за сигурност заради въведеното извънредно положение и за първи път в историята ще протече в онлайн пространството. Това съобщават от неправителствената организация WWF България.

WWF призовава хората да отбележат "Часа на Земята 2020" от дома си, като заедно с милиони съмишленици по света символично изключат светлините между 20.30 и 21.30 ч. По този начин заедно ще покажем, че въпреки сериозното предизвикателство, пред което сме изправени днес, ние оставаме обединени около каузата да опазим нашия общ дом - Земята, пишат от организацията. През последните тринадесет години изгасването на светлините се е превърнало в международен символ в над 170 държави са над 7000 града, който цели да привлече вниманието към необходимостта от спешни действия за бъдещето на планетата и човечеството, са посочили от WWF България.

С изключването на светлините започва и международният LIVE концерт "Глас за планетата". Участие в него ще вземат изпълнители от различни краища на света, които ще покажат, че независимо от тежката ситуация днес, все пак можем да бъдем заедно в името на природата. Той ще се излъчва директно на фейсбук страницата на WWF.

И тази година Столична община се включва като партньор на инициативата и ще изгаси осветлението на емблематични за София сгради и паметници. Инициативата е включена и в Календара на културните събития на Столична община.

По време на кампанията през тази година в България се обръща внимание на грижата за горите, които имат ключова роля в овладяване на промените в климата, като поглъщат CO2 от атмосферата и го съхраняват в дърветата, растителността и почвата.

WWF България работи по Програма за възстановяване и опазване на горите, която си поставя две ключови цели до 2022 г.: опазването на над един милион декара вековни гори и отглеждането на половин милион млади дръвчета по бреговете на българските реки, посочват от организацията. Те напомнят, че крайречните гори укрепват бреговете и ограничават ерозията, поглъщат праха, подобряват качеството на водите, а също и създават местообитания и биокоридори за много редки растения и животни. Освен това те са най-добрият ни защитник срещу наводнения и свлачища.

Глас за българските гори е дала българската представителка в Евровизия - Виктория Георгиева, която застава зад каузата в ролята на водещ посланик на WWF, посочват от организацията и допълват, че всеки може да се присъедини към нея, като изпрати SMS с текст DMS GORA на 17 777 или посети wwf.bg/gora.

От организацията предлагат и различни начини за отбелязване на събитието във време на извънредно положение и социална изолация, когато традиционните събития и тържественото загасяне на светлини няма да се осъществят. От организацията обаче смятат, че оставането у дома не е причина за отмяна на "Часа на Земята" и предлагат идеи за отбелязването му вкъщи или онлайн. Така ще помогнем на природата и на човечеството да се справят с днешните предизвикателства, посочват от WWF България.

Изгасянето на светлините е "същинската ДНК" на световното движение, както и най-лесният начин хората да се присъединят към него. Просто изгасете всички светлини, които не са ви жизнено необходими, на 28 март, от 20.30 до 21.30 ч., съветват от организацията. Сред другите предложения са вечеря на свещи, семейните настолни игри или четене на свещи. Тематичната филмова нощ също е добро предложение, смятат от WWF България и препоръчват документалния филм, отличен с две награди Emmy, "Нашата планета" (Our Planet) по Netflix. За тези, които нямат профил в Netflix, от организацията препоръчват да си направят пробен за 30 дни или да гледат бонус епизода "Нашата планета: Нашият бизнес" (Our Planet: Our Business). Открит урок със сър Дейвид Атънбъро, който обяснява най-голямото предизвикателство, пред което е изправено човечеството е друго предложение. И двете видеа са подходящи за хора, които владеят или ползват английски език.

Вариант е и лагер в двора или хола. Ако обичате да ходите на къмпинг, защо не опитате да превърнете градината, балкона или хола в бивак, питат от WWF България. "Ако нямате палатка, използвайте чаршафи, възглавници и други вещи от дома. Запалете огън само ако имате камина", съветват още те.

Еко модно шоу или нощ на смешните дрехи е друго интересно предложение, с което могат да се заздравят семейните връзки. Развихрете въображението и си направете нов костюм или рокля от рециклирани материали, предлагат от НПО-то.

Може да се упражните в нощно снимане, предлагат още от WWF България и съветват направа на портретни снимки на семейството на заглушена светлина или на свещи. Друга идея е рисуването и отново на свещи.

Миниголф с предмети от дома, е друго предложение. Приятелското състезание с всякакви предмети вкъщи няма да навреди, а загубилият може да измие чиниите или да приготви богата неделна закуска, смятат от организацията.

Дискотека или караоке в семейна обстановка или пък съвместно упражнение по йога са също интересни идеи. Много йога учители и фитнес инструктори предлагат безплатно йога практики, тренировки, медитации, посочват от WWF България и съветват за фон да се пуснат птичи песни, плискащи се вълни или горски звуци за по-близък контакт с природата.

От неправителствената организация предлагат и някои идеи за включване в инициативата на най-мелките членове на семейството. Организирането на театър на сенките е едно от предложенията. "Изгасете светлините и си направете театър на сенките. Изрежете фигурки на животни, "постройте" сцена от чаршаф и лампа и нека сенките оживеят. А от възглавници и одеяла си направете непревземаема крепост", съветват от WWF България. Друг вариант за забавление с малки деца е търсене на съкровища.