Български учени разработиха система за пречистване на въздуха от вируси и бактерии

Частни фирми със съдействието на български учени са разработили филтърна система с флуидни циклони за пречистване на въздуха от механични, химически и биологични /вируси и бактерии/ замърсители. Патентните права за пречистване от вируси и бактерии са на българска фирма, чийто основател е докторант Виктор Стоянов. Той разказа за БТА, че това е изцяло българска и напълно завършена технология за унищожаване на вируси и бактерии, включително и на COVID-19, преминали през филтрираща система от нов тип с флуидни циклони.

Технологията е защитена интелектуално с редица патенти и полезни модели. Изследвания са доказали, че неутрализирането на бактерии от контраминиран въздух е в порядъка на 99,9 процента. Самата технология е намерила практическо приложение още през 2006 г. в биоинженерна лаборатория. Спечелила е международно признание и приложение в авиацията, възможно е и интегриране в корабостроенето.

С оглед на разпространението на COVID-19 в света създателите на тази технология са се ориентирали към внедряването й в домовете, административните сгради, болници, търговски центрове и други, добави Стоянов. По думите му уникалността на филтърната система е използването на комбинация от няколко последователни флуидни циклона, с различно предназначение, през които преминава замърсен въздух. Първоначално се извършва отделяне от входящата въздушна маса на механични частици с различен диаметър. На следващ етап се осъществява преминаване на въздушния поток през реагентен флуиден филм с цел неутрализиране на вируси, бактерии, спори на гъбички и летливи аромати съединения (VOC). На последен етап се осъществява допълнителна обработка на образувалата се смес от реагент и преминалия през системата въздух, посочи Виктор Стоянов, като подчерта,че това е принципното обяснение относно функционирането на системата.

Той каза още, че са разработени три типа филтри с различна мощност, според големината на помещението, за което са предназначени, и в зависимост от необходимия обем въздух, който е необходимо да бъде прочистен от бактерии и вируси. Филтрите могат да се използват в големи търговски центрове, болници, административни сгради, гари, летища, спортни центрове и др. посредством директно свързване към централни климатични системи. Има разработен вариант, който може да се монтира вътре в сградите и да прочиства въздуха от бактерии и вируси от конферентни зали и свързани офис помещения или отделни болнични сектори. За отделни офиси, медицински помещения или домове, които не са свързани с централни климатични системи, се ползват филтри, които са мобилни и лесно преносими.Прогнозната им цена за домашно ползване е около 500 евро, а за големите административни сгради - в порядъка на 150 хиляди евро, поясни Стоянов.

Той разказа, че производството на тези филтри е концентрирано в България чрез подизпълнители. До момента са реализирани единични поръчки, но се водят преговори за започване на серийно производство. Преструктурирането на производствените ресурси за него може да започне до 15 дни, увери Стоянов.

Във връзка с разпространението на коронавируса и ползите, които може да има при използването на филтърната система с флуидни циклони при борбата с него, фирмата на Виктор Стоянов се е свързала с полковник Орлин Николов, директор на Центъра за изследване, изграждане и усъвършенстване на способности на НАТО за управление на кризи и реагиране при бедствия, локализиран в София /The Crisis Management and Disaster Response Centre of Excellence/ (CMDR COE) и подполковник Костадин Лазаров, началник секция оперативни лаборатории към CMDR COE. Ползвайки външна експертиза, предоставена от доц. д-р майор Илиян Хутов от Института по отбрана "Проф. Цветан Лазаров" относно ефективността на системата и нейната техническа завършеност, екипът на CMDR COE е поел ангажимент това българско техническо предложение за борба с разпространението на COVID-19 да бъде представено на техните международните партньори, разказа Стоянов.

"Филтърната система с флуидни циклони за пречистване на въздуха от механични, химически и биологични (вируси и бактерии) замърсители е нашият изцяло български принос срещу борбата с COVID-19. Целта ни е да предоставим чист въздух приоритетно на екипите подложени на най-критично ниво за зараза. Това са хората работещи на първа линия, като част от критичната инфраструктура, болници, спортни центрове, превърнати временно в медицински центрове, полиция, но и на поддържащата инфраструктура, необходима за функционирането на реда в държавата като административни и съдебни органи, обекти за предоставянето на медикаменти и храни на населението", добави Виктор Стоянов.