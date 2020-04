Британската певица Мариан Фейтфул е в болница с COVID-19

Поп иконата от 60-те години, британската певица Мариан Фейтфул ,е била хоспитализирана след положителен тест за заболяване от Ковид-19, предаде Франс прес.

За настаняването й в лондонска болница потвърди нейният мениджър. Изпълнителката е в стабилно състояние и добре реагира на назначеното й лечение, предава БТА.

Седемдесет и три годишната Фейтфул отишла на болничен преглед във вторник, след като й се появила суха кашлица в режима на самоизолация. След това дала положителен тест за Ковид-19.

Фейтфул стана световноизвестна звезда през 60-те години на миналия век. Едва 17-годишна тя изпя хита, написан от Мик Джагър и Кийт Ричардс "As Tears Go By". Освен като певица Мариан Фейтфул се изяви и като театрална и филмова актриса по време на кариера, обхванала 5 десетилетия.