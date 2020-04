Един от създателите на приложението ViruSafe: Мерките работят!

"Всеки ден чуваме как броят на заразените с Covid-19 в България расте. Графиката, която медиите трябва да покажат, е тази. Тя разказва история, а именно - МЕРКИТЕ РАБОТЯТ!", това написа Димитър Енчев от Софтуер груп, която е един от създателите на новото приложение за контрол на коронавируса ViruSafe.

Ето и цялата публикация във фейсбук на Енчев:

Можеше и по-строги да са, и ние да сме по-дисциплинирани. Още може. Това допълнително би скъсило срока. Но адекватната и навременна реакция дава резултат. Това ни прави може би най-малко засегната страна в Европа (спрямо брой на населението и степен на свързаност) и ни поставят в завидната ситуация съвсем скоро, с малко дисциплина и късмет, да започнем да мислим за поетапното вдигане на мерките за социално дистанциране. Когато на други места (САЩ, Англия) ще са в апогея на кризата с хиляди жертви всеки ден, ние може би ще започваме да вървим към някаква нормалност.

Времето, което спечелихме, ще ни позволи да се подготвим за дългата част от битката с по-добра организация, изграждане на системи, засилване на капацитета на болничната система, преустройство на производства и т.н. И ще ни спести страшно много пари и животи.

It's not all bad news!"