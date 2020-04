Заради коронавируса небето над Индия отново стана синьо (Снимки)

След като Индия наложи най-мащабното блокиране в света, за да предотврати разпространението на COVID-19, спирайки влакове, самолети, автомобили и фабрики, небето в някои от най-силно замърсените градове отново стана синьо, предава investor.bg.

Градовете в цялата страна, 14 от които влязоха в топ 20 на най-мръсните градове в света, поемат глътка чист въздух, след като премиерът Нарендра Моди обяви триседмично блокиране в цялата страна, започващо от 25 март. Към днешна дата финансовият център на страната, Мумбай, е единственият индийски град в топ 20 на класацията на местата с най-мръсен въздух, сочат данни на IQAir, цитирани от Bloomberg.

„Ниските стойности на индекса на качеството на въздуха (AQI) и синьото небе доказват без съмнение, че голяма част от замърсяването на въздуха“ е резултат от човешка дейност, според Джиоти Панде Лайакаре, съосновател на индийската екологична организация Care For Air. „Очевидно забавянето на икономиката до такава степен не е идеалният начин за намаляване на замърсяването на въздуха, но поне доказва, че може да се направи, ако намерението е налице“.

Безпрецедентният ход на Моди за налагане на строгите мерки на блокиране може да е единственият начин за постигане на социално дистанциране в гъсто населената държава с население от 1,3 млрд. души, където случаите на заразени с коронавирус вече надхвърлят 5300 души и експертите се опасяват, че броят им може да нарасне драстично през следващите няколко седмици с увеличаване на тестванията.

Националното блокиране изпрати индекса AQI до задоволителни нива в почти 90% от всичките 103 града, изследвани от централния съвет за контрол на замърсяването на въздуха в страната на 29 март, сочат данни на уебсайта на агенцията по околна среда.

Чистият въздух може да помогне на страната в борбата с вируса, подобен на пневмония, тъй като замърсяването на въздуха прави хората по-уязвими към белодробни заболявания. Световната здравна организация (СЗО) изчислява, че мръсният въздух убива 7 млн. души годишно в световен мащаб. В Индия блокадата е довела и до рязък спад на оплакванията от хора с респираторни проблеми.

Все пак това положение вероятно ще бъде краткотрайно. Индия трябва да се съсредоточи върху възстановяването на дейността на своите фабрики и предприятия, след като блокирането принуди стотици хиляди жители да избягат от градовете при масово изселване, невиждано след извоюването на независимостта на Индия през 1947 г. Очаква се индийската икономика да се свие през това тримесечие, а целогодишното ѝ разширяване най-вероятно ще бъде слабо заради икономическата блокада.

A combo shows buildings on November 8, 2018 and after air pollution level started to drop during a 21-day nationwide lockdown to slow the spreading of coronavirus disease (COVID-19), in New Delhi, India, April 8, 2020. REUTERS/Anushree Fadnavis/Adnan Abidi