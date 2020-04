Проф. Асена Стоименова с обвинение за всяване на паника - казала, че може да има недостиг на лекарства (Обзор)

Заради принудителната пауза, предизвикана от коронавируса, Григор Димитров не участва в турнири и има много повече свободно време. Българската звезда в тенис обаче не скучае. Димитров репетира за ново музикално парче. Преди няколко години Григор, Роджър Федерер и Томи Хаас изпълниха легендарната песен Hard to say I'm sorry на "Чикаго"