Изложиха на виртуален показ прочутата Торинска плащаница (Видео)

Questo Volto sfigurato dalle ferite comunica una grande pace. Il suo sguardo non cerca i nostri occhi ma il nostro cuore, e come se ci dicesse: abbi fiducia, non perdere la speranza; la forza dell’amore di Dio, la forza del Risorto vince tutto. #SacraSindone pic.twitter.com/NqM4IZ4709