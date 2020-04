Звездната сила на Мишел Обама ще помага на Байдън да обедини демократите

В стремежа си да обедини демократите, Джо Байдън бърза да си осигури най-разнообразни поддръжници - от иконата на прогресистите Бърни Сандърс до бившия президент Барак Обама, чиято администрация понякога дразнеше либералите. Но човекът с най-голямо влияние може би е Мишел Обама.

Бившата първа дама е уникална фигура в една дълбоко поляризираща политическа околна среда, изключително популярна сред демократите лоялисти и в същото време донякъде привлекателна за републиканците и независимите.

Тя напусна Белия дом с рейтинг на одобрение 68 процента, според изследване на "Галъп". Тя също така бе обявена за "най-уважаваната жена" в света за втора поредна година в анкета на "Галъп" от декември.

А нейната книга "Моята история" (Becoming) се продаде в над 11 милиона екземпляра по целия свят, откакто се появи на пазара през ноември 2018 г., което я прави един от най-големите бестселъри сред политическите мемоари в историята. Обиколките й за представяне на книгата пълнеха залите с хиляди ликуващи нейни почитатели.

Такъв тип енергия може да се окаже от решаващо значение за Байдън, който се опитва да активизира кампанията си във време, когато коронавирусът доминира в заглавията на новините. Мишел Обама би могла да помогне на Байдън да представи ясен контраст на Тръмп и да възроди мултирасовата и мултипоколенческа коалиция, която на два пъти изпрати Барак Обама в Белия дом.

"Тя привнася не само собствения си опит на активна и уважавана първа дама, но и запълва толкова много празноти във време, когато страната търси лидерство и ролеви модели", каза Дона Бразил, стратег в Демократическата партия. "Представям си какво би означавало нейното официално одобрение за бившия вицепрезидент".

Като повечето американци Мишел Обама стои вкъщи, заедно със съпруга си и двете им дъщери Малия и Саша, които са се върнали от колежа. Тя още не се е изказала за изборната кампания- 2020, макар че според близък до нея източник няма съмнение, че тя подкрепя Байдън.

Официално одобрение за Байдън не изглежда непосредствено предстоящо. Сътрудници от кампанията на бившия вицепрезидент, които се съгласиха да обсъдят възможни сценарии при условие да останат анонимни, заявиха, че искат да са сигурни, че евентуалното изявление ще бъде поднесено с максималния възможен ефект.

За екипа на Байдън Мишел Обама е важен поддръжник сама по себе си, с влияние, различно от Барак Обама, което ще оправдае самостоятелната й роля, когато, и ако, тя реши да обяви подкрепата си, твърди демократ, запознат с динамиката, но без разрешение да говори публично. Това донякъде е причината Барак Обама сам да даде одобрението си миналата седмица, наред с подобните изявления на Бърни Сандърс и Елизабет Уорън, двама от водещите бивши съперници на Байдън.

Семействата Обама и Байдън се сближиха през годините си в Белия дом и според съветници на Байдън именно Мишел Обама е човек, който може да говори достоверно за личните качества на Байдън, да го обвърже още по-тясно с политическото наследство на Обама и да подчертае разликите между него и Тръмп.

Но дори и така Мишел Обама не вижда себе си като политическа фигура и многократно е казвала, че няма никакво желание да се кандидатира за пост. Тя е участвала в кампании на кандидати, включително президентската кандидатка от 2016 г. Хилари Клинтън, но едва във финалните седмици преди вота. Никога не е обявявала собствено одобрение. През 2018 г. двамата с експрезидента съвместно одобриха близо 100 кандидати от Демократическата партия на федералните и щатските избори.

"Кампанията за общите избори всъщност още се се е задвижила", каза Валъри Джарет, дългогодишна приятелка и съветничка на мисис Обама, намеквайки, че е прекалено рано да се говори за възможното й одобрение.

По думите на Джарет точно сега нейната приятелка е фокусирана върху "Когато всички гласуваме" (When We All Vote) - непечеливша, непартийна организация, която тя основа заедно с актьора Том Ханкс и други знаменитости през 2018 г. с цел да спомогне за повишаване на избирателната активност.

След като гласоподавателите в Уисконсин трябваше да избират дали да си останат вкъщи или да рискуват здравето си и да отидат до урните на първичните избори този месец, организацията публично подкрепи разширяването на вота по пощата, личния предварителен вот и онлайн регистрирането на избирателите, за да стане гласуването по-безопасно и по-лесно.

"Да се поставят хората в подобна ситуация е неприемливо, особено когато на лидерите като нас не ни се налага да го правим", каза Мишел Обама в понеделник вечерта пред над 21 000 привърженици, които се присъединиха към виртуално събитие на "When We All Vote". по думите й тя и барак Обама са гласували по пощата на всички избори през последното десетилетие.

През уикенда тя се появи с бившата първа дама Лора Буш на концерт, организиран в подкрепа на здравните работници и Световната здравна организация. А тази седмица постави началото на "Понеделници с Мишел Обама" - четириседмичен сериал, в който чете на глас популярни детски книги онлайн.

Мишел Обама продължава да работи по образователните си инициативи за момичетата в развиващите се страни и за гимназистките в американските училища.

Карън Фини, която е била съветник в кампанията на Клинтън през 2016 г., каза, че гласът на Мишел Обама "може да е много мощен и с огромна тежест", когато Байдън си избира кандидат за вицепрезидент.

Той обеща да включи жена в бюлетината си , а някои искат да избере чернокожа, имайки предвид, че предимно черният електорат в Южна Каролина спомогна за съживяването на кампанията на Байдън в края на февруари.

"Няма съмнение, че нейното официално одобрение би имало голяма тежест пред избирателите", каза Фини.

Байдън засили допълнително спекулациите по време на интервю за телевизия Кей Ди Кей Ей в Питсбърг.

Запитан дали би поискал г-жа Обама да се кандидатира за негов вицепрезидент, ако тя покаже интерес да се включи в листата, той отговори, че би я взел "на мига".

"Тя е интелинентна. Разбира нещата. Тя наистина е прекрасна жена", заяви Байдън. /БТА/