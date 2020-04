Певицата ЛиЛана, брат ѝ и неин съдружник арестувани за европари (Обзор)

Още 2-ма обвинени са пуснати под гаранция

Пeвицата Лиляна Деянова, по-известна като ЛиЛана, брат ѝ - бийтбоксърът Александър Деянов - SkilleR, и съдружникът ѝ Мартин Димитров попаднаха в ареста заради дело за злоупотреби с пари от еврофондове.

Певицата ще бъде проверявана и за връзки с бизнесмена Васил Божков, който е в Обединените арабски емирства (ОАЕ) и прокуратурата чака екстрадирането му.

ЛиЛана, брат ѝ и съдружникът ѝ са обвинени за участие в група за незаконно усвояване на европейски средства по програма “Иновации и конкурентоспособност”. Димитров е посочен за ръководител на групата, а Деянови за членове. В нея участвали още 2-ма, но те са пуснати срещу гаранция. Вчера се появи информация в сайтове, че Деянови са обвинени и за заплаха към длъжностно лице с уволнение, но това засега не се потвърждава.

Прокуратурата внесе вчера по обед в спецсъда искане за постоянен арест на ЛиЛана, брат ѝ и Димитров. Докъм 19,30 ч обаче съдебното заседание не бе почнало, тъй като било нужно време за запознаве с доказателствата, а също обвинените да бъдат осигурени лично или по скайп.

ЛиЛана и останалите са задържани на 25 април при акция на столичната полиция и ДАНС. Тогава са претърсени жилища и офиси. Следобед

обиски имало в

столична IT компания,

в която Деянова е съдружник. Следователи от отдел “Следствен” към спецпрокуратурата иззели сървъри, компютри и други доказателства. По неофициална информация първоначално задържаните били повече, но някои ще останат свидетели.

Според прокуратурата групата е действала от 2016 г. Фирми, контролирани от нея (повечето без реална стопанска дейност), усвоявали средства по програмата, декларирайки

покупка на един

и същ софтуер

от юридическо лице, регистрирано в чужбина, което също не е осъществявало търговска дейност.

Реално софтуерът е бил придобит с финансиране по европрограмата от действащо българско дружество, което го е предоставило за “ползване” на разследваните фирми, твърдят от прокуратурата. Адвокатът на задържаните Николай Хаджигенов, отказа коментар. Очаква се прокуратурата да разкрие още подробности по случая днес.

В близкото минало ЛиЛана бе поп певица, появи се и в “Биг брадър”. (Виж карето). Напоследък обаче тя няма такива изяви. Деянова е в съвета на директорите на компанията “Телетол”, която преди време бе кандидат за изграждането на толсистемата за 180 млн. лв. Фирмата първо бе обявена за национален доставчик на електронни винетки, но впоследствие не получи разрешение да ги продава и заведе дело срещу АПИ.

Деянова е съосновател и директор на стартъп компанията “Нованор” ООД, която разработва продукти за транспорта и приложение за подаване на сигнали за нередности към общините (виж долу).

Преди 5 г. Деянова и Димитров представят приложението на пътната агенция - Lima, което дава информация за трафика и проблемите по пътищата у нас. Приложението е разработено с европейски пари от фирма “Декарт” ООД. Според регистрите тя е на дружествата “Вабо системс” и на “Видео бет”. Твърди се, че първоначално (към 2015 г.) част от капитала на фирмата е бил на Божков.

В публикации в медиите навлизането на ЛиЛана в бизнеса се свързва с името на Васил Божков, срещу когото има 11 обвинения по други дела. Част от тях са за ръководене на престъпна група, данъчни престъпления, търговия с влияние, принуда и т.н. ЛиЛана веднъж казва, че не познава бизнесмена, друг път дава загадъчни отговори.

С Божков е

следствена

и жена му

Елена Динева, която първоначално бе пусната на свобода срещу гаранция от 1,5 млн. лева, но после бе върната в ареста. Съдът отхвърли няколко нейни жалби за пускане, последното решение да остане в ареста бе взето на 16 април преди Великден. Синът на Васил Божков - Антон, също е сред разследваните по делото на баща му. Той е обвинен в пране на пари по поръчение на групата на баща му и е на свобода срещу 1 млн. лв.

Фирма “Нованор” с два договора за еврофинансиране за 1,35 млн. лв.

Фирма “Нованор” ООД има два договора за еврофинансиране по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” с обща сума от 1,358 млн. лв. Това показва справка в информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН).

От фирмите, в които има участие Лиляна Деянова, в ИСУН излизат тези два проекта с еврофинансиране за “Нованор”.

Първият е “Внедряване на интелигентно софтуерно решение за автоматично идентифициране на проблеми по пътната мрежа Maplab Road Spectrum - иновация от “Нованор” ООД. Той е общо за 1,378 млн. лв., като европейският грант е 968 200 лв., а собственото финансиране - 409 800 лв. Процедурата, по която е финансиран проектът, е “Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”. Стартирал е на 23 януари 2017 г., приключил е на 21 декември 2018 г., парите са изплатени. Финансови корекции няма.

Вторият проект, който е получил грант, е “Подобряване на управленския капацитет и отговорността към околната среда на Нованор ООД”. Той е по процедурата “Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”.

Договорената стойност е 555 000 лв., отчетената е 554 000 лв. Проектът е започнат на 13 март 2017 г., приключен е на 13 ноември 2017 г. Еврофинансирането е 388 080 лв., или 85%, съфинансирането от фирмата е 166 680 лв. Финансови корекции няма.

ЛиЛана прави сесия в Playboy, записва песен с рапъра Снуп Дог и Мишо Шамара

ЛиЛана се занимава с музика от дете, взема уроци по пиано и солфеж, а по-късно и по пеене. Намира място на малкия екран в предаването “Като лъвовете” по БНТ. Участва още в “Сънчо”, “Бодлите на таралежите” и “Доброто момиче”.

Истинска популярност придобива, когато започва да води предаване по музикалната телевизия ММ заедно с Ася Йочева. Двете създават дуета “Ел Ей”, но той не прсъществува дълго. Разпада се след първото си парче - “Леденостудено”.

След като името на ЛиЛана става все по-разпознаваемо, тя получава покана за фотосесия за еротичното списание Playboy, която приема.

Соловата си кариера започва през 2005 г. с песента “Ден и нощ”. Година по-късно влиза в предаването Vip Brother.

Като най-големия ѝ успех се сочи песента ѝ с американския рапър Снуп Дог и Мишо Шамара - Dime Piece, която събира стотици хиляди гледания от цял свят. ЛиЛана се опитва да повтори успеха, записвайки парче с Flo Rida. To се казва Out My Video, но не става толкова популярно.

Красавицата записва и дует с брат си. Той не е певец, а бийтбоксър. През 2012 г. Александър Деянов стана световен шампион по бийтбокс на състезанието в Берлин.