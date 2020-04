Розови делфини край бреговете на Тайланд (Снимки и видео)

Рибари в Тайландския залив заснеха розови делфини. Учените твърдят, че заради липсата на туристи по време на пандемията морските бозайници стават по-смели, предаде БГНЕС На кадрите се виждат три розови делфина, които плуват близо до риболовна лодка в спокойните води край остров в югоизточен Тайланд, . „Бях толкова впечатлен, защото никога не съм си представял, че ще успея да видя розови делфини“, казва единият от рибарите. Розовите делфини в Тайланд са подвид на тихоокеанския гърбат делфин и се смятат за застрашен вид. Около 150 от тези тях живеят около Тайландския залив, твърди директорът на морския биологичен център в Пукет. Поради по-слабия трафик вследствие блокирането заради коронавируса, делфините вече имат по-удобно местообитание и са склонни да се показват повече.

Rare pink dolphins spotted off Koh Phangan - VIDEO - more at https://t.co/pMVEulMT4Q #Thailand

Pink dolphins are extremely rare, mainly found in only a few spots in the world, including parts of China, Hong Kong waters and sections of the Amazon river. So it was a surprise fo... pic.twitter.com/Pcp7VVOfxk — The Thaiger (@ThaigerNews) April 30, 2020

