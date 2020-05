Нов модел за предаване на COVID-19 показва, че социалното дистанциране е било ефективно

"Куин" и Адам Ламбърт пуснаха COVID-19 вариант на "We Are The Champions" (Видео)

Рок бандата "Куин" и певецът Адам Ламбърт набират средства за медицинските работници, които са на първа линия срещу Ковид-19 с новия си сингъл "You Are the Champions", осъвременена версия на класическия им хит "We Are the Champions", предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес, цитирани от БТА. "Парчето е посветено на всички хора по света