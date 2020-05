Секс по време на епидемия

COVID-19 не се предава по полов път, но целувките са опасни

“Тази вечер имам среща. Едно момче ми преведе 15 паунда, за да отида до магазина на ъгЪла и да купя бутилка вино за случая”, пише в туитър 25-годишната Сила Хоуп. Съобщението ѝ бързо привлича интерес, тъй като по това време във Великобритания вече са въведени мерки за социална изолация заради коронавируса. Затова много хора се интересуват как нещата са се случили при нея.

Сила, която е маркетингов консултант, обяснява, че става въпрос за виртуална среща. Двамата са се запознали преди седмици в бар и усетили привличане. Да се видят отново обаче, вече е невъзможно заради епидемията.

“Когато той предложи да го направим в интернет, аз първоначално се засмях, но след това отидох да купя бутилка розе”, разказва момичето. Признава, че си е сложила малко грим за виртуалната среща, но не се е преобличала. “Просто бях с пижамата си, не исках да изглежда, че се престаравам”, допълва Сила. Първоначално си чатят за коронавируса. След това започват да играят на Never Have I Ever (Никога не съм правил това). При нея участващите се редуват да казват какво не са вършили никога. Ако другите обаче са го правили, трябва да отпият от питието си. Обикновено с тази игра младите англичани се забавляват по време на домашни партита, но тя е и добър начин да разбереш що за човек имаш срещу себе си.

Сила и нейният нов приятел се опитали дори да гледат заедно телевизионно шоу, но това не им се сторило толкова забавно и полезно. Иначе всичко преминало много добре. Имали малки притеснения как всъщност да се изолират от семействата си, с които живеят, и да отидат до тоалетна. Затова се договорили да изключат за известно време компютрите, за да могат да свършат някои належащи неща. Сила казва, че не е имало виртуална целувка, но пък предстои трета среща, така че нищо не се знае.

Историята ѝ бързо стана популярна в медиите, тъй като издава предпазливост и спазване на правила за поведение по време на епидемия, които се оказа, че се пренебрегват масово от много млади хора. Наложи се например американските власти да излязат със специални указания за спиране на половите контакти с нови партньори, тъй като се появиха съобщения, че традиционните секспартита в Лос Анджелис и Манхатън ще продължат въпреки ограничителните мерки заради COVID-19.

“Той сам по себе си не е болест, предавана по полов път. Но тъй като по време на секс има много близък контакт между двама души, вероятността някой да се зарази от друг е почти 100%, по-специално поради включените целувки”, казва д-р Мухамад Мюнир от Катедрата по биомедицина на университета в Ланкастър, който е експерт по вирусни заболявания. Въпреки че е сравнително лесно да се забележат някои от симптомите като кашлица и температура, проблемът е, че много хора може да не знаят, че имат коронавирус и да се впуснат в сексуални забавления.

“Може да минат пет-шест дни, преди да започнат клиничните признаци”, обяснава Мюнир пред “Гардиън”. Според него дори и превантивно да избягвате целуването при секс, пак може да се заразите. “Замърсените ръце са основен източник на инфекция. Затова всеки контакт по време на секса може да доведе до предаване на вируса”, подчертава Мюнир.

По думите му идеята за секс партита дори и в домашни условия не е добра. И най-добре е да се избягват нови контакти, докато епидемията не утихне. “Запознанствата имат висок риск за предаване на болестта, защото сте склонни да имате по-продължителен контакт с другия човек. Може да поискате да го целунете, да го прегърнете или да го държите за ръка няколко часа. Все неща, които удължават времето заедно. А колкото по-дълго имате контакт с някого, толкова по-голям е рискът от предаване на вируса”, обяснява Мюнир. Той даже смята, че правителствата по света трябва да започнат да затварят секспартитата, както правят с училищата.

Здравните власти в Ню Йорк вече излязоха със специални препоръки по въпроса. “Вие сте си най-сигурният сексуален партньор. Мастурбацията няма да разпространи COVID-19, особено ако сте си измили ръцете и всякакви секс играчки със сапун и вода поне 20 секунди преди да започнете да ги използвате”, пише в тях. Следващият най-безопасен партньор е някой, с когото живеете или пък имате близък контак, включително сексуален. Доказано е, че общуването само с малък кръг от хора помага да се предотврати разпространението на болестта. Трябва да избягвате близък контакт с лица извън вашето домакинство. “Ако правите секс с други, имайте възможно най-малко партньори. Ако обикновено намирате онлайн с кого да спите или пък изкарвате прехраната си чрез секс, помислете за почивка от физически контакти и се насочете към видео или чат сесии”, съветват американските здравни контрольори.

Според тях трябва да се избягва целуване с всеки, който не е сред хората, с които живеете в самоизолация. Да не се прави и оралната любов, тъй като е установено, че коронавирусът се съдържа в изпражненията на заразените. А лесно от ануса може да премине към половите органи и така да попадне в устата на партньора. Затова миенето преди и по време на секс е по-важно отвсякога и използването на презервативи при всякакъв вид полов контакт – също. Уверете се, че имате възможност да контролирате забременяването през следващите седмици, отбелязват американските здравни инспектори.

Те смятат, че е необходимо да се пропуска всеки сексуален контакт, ако някой от партньорите не се чувства добре. Причината е, че първите стадии от заразяването с COVID-19 минават просто като общо неразположение, чак след това се проявяват симптоми като висока температура и кашлица. Ако вие или вашият партньор страдате от някакво заболяване, което би затруднило лечението ви при заразяване, също е разумно да поизоставите през следващите седмици плътските удоволствия. Това се отнася особено за хора с белодробни и сърдечни заболявания, диабет, рак или отслабена имунна система.