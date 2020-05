Откриха тръби от лава на Марс, могат да са дом на астронавти

Марс е доста враждебно място за посетителите. Изгубила магнитното си поле и по-голямата част от атмосферата си, повърхността на Червената планета е изложена на високи нива на космическо излъчване, от което на Земята сме защитени от магнитосферата. В големи дози силно йонизиращите лъчи могат да проникнат в тъканите, което води до лъчева болест или дори смърт. Ето защо, когато първите астронавти кацнат на Марс, трябва да има убежище, което да ги предпази от негостоприемните условия на планетата.

Учените са открили, че местообитанията, които биха могли да предложат тази защита, са подземни тръби, през които е преминавала лава, пише БГНЕС. Тези тръби се образуват, когато каналите от лава се охлаждат и се втвърдяват, образувайки магматична скала. Когато потокът от лава под нея в крайна сметка спира и се оттича, естествена подземна пещера остава.

Докато на Земята тези тръби достигат само около 30 метра, на Марс, където има по-малка гравитация, те могат да бъдат с ширина до 250 метра.

Ново проучване, публикувано в arXiv, идентифицира три такива тръби от лава, които могат да служат като дом за бъдещите посетители, както и възможно място за откриване на предишен микробен живот на Марс. Разположени в южното полукълбо на Марс, тръбите са непосредствено близко до древната вулканична планина Хадриак Монс.

Радиацията в този ниско разположен район на Марс вече е измерена на нива, значително по-малки от останалата част от повърхността на планетата. За да придадат примамливост на тези пещери, експериментите на авторите на изследването на подобни тръби на Земята предполагат, че те биха могли да защитят от 82% от постъпващата радиация.

Лава тръбите по-рано бяха предложени от учените като възможни местообитания на Луната, където тези лунни пещери са достатъчно големи, за да поберат историческия център на Рига. Но за да намери тези подземни кътчета на Марс, професор Антонио Парис и колегите му е трябвало да търсят изображения от камери на борда на космическия апарат на НАСА Mars Reconnaissance Orbiter.

Друг подарък от лава тръбите са “прозорците на тавана” – отворените входове в тези пещери. На Земята учените ги използват за достъп при обучение, но на Марс авторите предполагат, че тези отвори биха могли дори да бъдат запечатани, за да могат пещерите да се затоплят и да бъдат поставени под налягане, за да се осигури кислород за дишане.

Независимо от това, „тези естествени пещери биха осигурили защита на екипажа от прекомерно излагане на радиация, ще ги предпазят от бомбардировките на микрометеорити и ще им осигурят степен на защита от екстремни температурни колебания“, пишат авторите в своя документ. Той ще бъде публикуван в Journal of the Washington Academy of Sciences.

Въпреки че лава тръбите са доста необичайно място, което да бъде наречено „дом“, те могат да бъдат най-удобното място за пребиваване на Червената планета.