Ураганите с 8% по-силни за десетилетие

Учените са оценили влиянието на глобалното затопляне върху силата на ураганите

По-силни и по-разрушителни са станали ураганите на Земята поради глобалното затопляне, пише руският информационен сайт gazeta.ru

Максималната им сила нараства с всяка година, показват обобщени данни от сателитни снимки на Земята на изследователи от Националната администрация за океански и атмосферни условия на САЩ и Университета на Уисконсин в Медисън в продължение на 40 години.

"Изследването потвърди онова, което очаквахме да видим в такъв затоплящ се климат", казва Джеймс Косин, автор на проучването, публикувано в списанието Proceedings of the National Academy of Sciences.

Проучването се основава на резултатите от предишната работа на Косин, публикувана през 2013 г., в която той идентифицира тенденциите в усилването на ураганите въз основа на 28-годишно наблюдение. Според автора обаче наборът от данни не е бил достатъчен за получаване на статистически значими резултати и са се наложили допълнителни проучвания.

В минали сондажи Косин успя да покаже в кои посоки и колко бързо се движат ураганите през десетилетията. През 2014 г. той разкри миграция на тропически циклон, насочена към полюсите.

"Основният проблем при идентифицирането на тези тенденции беше, че данните се събират по най-добрата технология в момента", обясни Косин. "Всяка следваща година данните са малко по-различни от предходната. Всеки нов сателит има нови инструменти и получава данни по различен начин, така че в края на краищата получихме пачуърк от всички видове спътникови данни, изплетени заедно."

"Сигналът наистина започна да изпъква над шума от вътрешната променливост на климата, когато погледнете около 40-годишни данни, а не 25-годишни, както в минали проучвания", казва изследователят на урагани Фил Клотсбах от Университета в Колорадо.

За да повишат надеждността на резултатите, авторите удължиха периода на проучване, като включиха данни за наблюдение от 1979-2017 г. За анализ те използваха метода на инфрачервените измервания на земната повърхност от спътници, който позволява да изчислим интензивността на ураганите и да създадем по-еднакви серии от данни за идентифициране на тенденциите.

Изследователите откриха, че вероятността от силен ураган (категория 3 или повече по скалата на урагана Сафир-Симпсън) се увеличава с всяко десетилетие. "Увеличението е около 8% на десетилетие", обясни Косин. "С други думи, ураганът е с 8% по-голям шанс да стане силен ураган през това десетилетие, отколкото през предишното."

Според учените ураганите стават все по-силни и следователно по-разрушителни в глобален мащаб. В същото време най-мощните урагани причиняват нарастващ брой жертви и разрушения годишно.

"Почти всички разрушения и жертви са причинени от мощни урагани (3-5 категория). Вероятността от силен ураган определено увеличава този риск", добави Косин.

Анализ на данни за четири десетилетия показва, че поради глобалното затопляне има повишаване на температурите на повърхността на океана в тези региони, където се образуват тропически циклони. Това повишаване на температурата, съчетано с промените в атмосферните условия, позволява ураганите да стават все по-интензивни.

Резултатите от проучването илюстрират добре събитията в Бенгалския залив, където в понеделник суперциклонът Ампан достигна категория 5 (скоростта на вятъра надвишава 270 км/ч), превръщайки се в най-мощният ураган в залива в цялата история на наблюденията.

"В момента температурата на водната повърхност в Бенгалския залив е много по-висока от нормалната", обясни Klotsbach пред CNN.