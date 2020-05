Мрежата на "Теленор" издържа на предизвикателствата на кризата и отново бе сертифицирана Best in Test в България

Мрежата на Теленор се представи изключително добре под натиска на кризата с коронавируса и безпроблемно посрещна увеличеното търсене на качествени мобилни услуги. Мрежата отново беше сертифицирана с Best in Test в България от водещата международна компания за измерване на качеството на мобилни мрежи umlaut.

Изпълнителният директор на Теленор Джейсън Кинг получи сертификата от Хакан Екмен, изпълнителен директор „Комуникации“ на umlaut на онлайн събитие днес.

„Тази криза беше предизвикателство за всички и най-големият ни приоритет бяха здравето и безопасността на нашите клиенти и екипа ни. Отдаваме голямо значение и на социалното ни задължение да осигурим качеството и работата на мрежата, на която толкова много хора, компании и институции разчитат за ежедневните си нужди. Затова сертификатът Best in Test е още едно голямо постижение и най-добрата награда за усилията на екипа ни“, коментира г-н Кинг.

Развитието на пандемията в последните няколко месеца и неизбежните ефекти от последвалите мерки на правителството несъмнено доведоха до промени в потребителското търсене и в използването на услугите на Теленор.

На 8 март 2020 г., неделя, когато бяха потвърдени първите случаи на COVID-19 в България, гласовият трафик в мрежата на Теленор отбеляза ръст от 32%, а трафикът на данни се увеличи с 9%, сравнено със средните нива през предходните четири недели.

Петък, 13 март, денят, в който българското правителство обяви извънредно положение, беше денят с най-висок гласов трафик в мрежата на Теленор от началото на 2020 г., с 36% повече от средните нива за предходните четири петъка. Трафикът на данни в този ден отбеляза спад от 5,5%, докато клиентите се подготвяха за продължителен престой у дома и предпочитаха да се свържат с близките си и бизнеса си чрез гласови обаждания.

На 23 март бяха наложени ограничения върху пътуването между големите градове и на изходите им бяха изградени контролно-пропускателни пунктове, което доведе до дълги опашки от автомобили и продължително чакане. Мрежата на Теленор отчете 14% ръст на трафика на данни, спрямо предходните 7 дни, като това е и денят с най-висок трафик на данни в историята на мрежата на оператора.

„Запазването на целостта на мрежата и качеството на услугите, както и осигуряването на сигурността на нашия технически екип по време на извънредното положение, бяха най-важните цели за Теленор и Теленор Комън Оперейшън“, каза Главният технически директор на Теленор Владимир Радойчич. „Освен това нашите инженери и техници продължиха да работят и само в първия месец от извънредното положение направиха подобрения на мрежата на над 100 локации из цялата страна“, добави той.

Изключителната ситуация също така промени начина, по който клиентите на Теленор използват дигиталните канали на оператора. Месечните активни потребители на приложението MyTelenor се увеличиха със 17% през април спрямо февруари, а месечните фактури платени през приложението отбелязаха ръст от 59% за същия период. Електронният магазин на Теленор също отбеляза значителен ръст, като удвои броя трансакции през април, сравнено с февруари.

Качеството и надеждността на мрежата на Теленор в тази необичайна ситуация беше илюстрирано от сертификата Best in Test, връчен от международната компания umlaut, която тества мобилни мрежи в над 120 страни по целия свят. В България, umlaut анализира работата на мрежите на трите големи оператора от 2019 г. Теленор спечели Best in Test за първи път през януари 2020 г., като новият сертификат на оператора е базиран на анализ, проведен между ноември 2019 г. и март 2020 г..

Тестовете, с над 53 милиона проби в 96.3% от градските райони и 95.2% от извънградските зони в България, включват тестове с ходене в населените места и тестове на свързващи пътища из страната.

“Поздравления за Теленор България. За втори пореден път, мобилната мрежа на Теленор спечели наградата Best in Тest с общ резултат от 859 точки от общо 1000 възможни. Освен това, Теленор получи най-висока оценка за най-добра скорост за сваляне от потребителите и най-добро широколентово покритие. Нашата система за оценяване на мобилни мрежи е стандарт в мобилната индустрия за безпристрастна и прозрачна оценка на качеството на дигиталните инфраструктури в глобален мащаб“, коментира изпълнителният директор на umlaut Хакан Екмен.