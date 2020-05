Днешната жалба на Васил Божков - за колекцията му

От няколко седмици насам, почти всеки ден, бизнесменът Васил Божков изразява личната си позиция по различни въпроси във фейсбук, разпространява записки или се оплаква от нещо или някого, но най-често от властите в България. И днес той не пропусна да изрази възмущението си по повод изземането на артефакти от частната му колекция.

Ето какво написа този път:

От януари започна незаконното заграбване на стотици артефакти от #КолекцияВасилБожков от Прокуратурата и Министерство на културата. Това продължава и до днес.

Фондация „Тракия“ | Thrace Foundation изпраща сигнали до редица международни институции, включително централата на ЮНЕСКО. ЮНЕСКО реагират веднага и предават случая на Постоянната делегация при ЮНЕСКО за България | National Commission of the Republic of Bulgaria for Unesco, управлявана от лица, свързани с властта.

Реакция няма. Случаят е потулен от българските власти."