Божков се жали, че му разпродавали колекцията. Антон Тодоров: Фейк!

Гледам как наглият Череп пързаля част от племето с мистификациите си /архитъпи, by the way/, чета как някакви вещества му се възхищават или съчувстват и си казвам, че май част от сънародниците ни не могат да служат за нищо друго, освен за лош пример. Това първото долу според Черепа трябва да служи като доказателство, че колекцията му вече се разпродавала под покровителството на властите. 100 % фейк, може ли човек с нормален психичен статус да се хване на тази плоска измишльотина.

Този гневен пост написа в профила си във фейсбук бившият депутат от ГЕРБ Антон Тодоров и пусна факсимиле от пост на Божков, където има снимка на ритон с надпис: На пазара е, интересувате ли се?

Ето какво написа по-рано днес в профила си Васил Божков, който вече трети пореден ден се жалва, че му разграбвали колекцията:

Грабежът на стотици артефакти от #KолекцияВасилБожков започна през януари. В началото незаконните и варварски действия се извършваха само от служители на Прокуратурата, след това се включиха и представители на Министерство на културата. Съдбата на предметите със статут на световно културно наследство остана неясна след десетки лъжи от представителите на хунтата.

Моите планове бяха да бъдат изложени в най-големият частен музей на Балканите. С тази цел купих и сградата на Телефонната палата в София.

Примерът, който ще ви дам с един от бъдещите експонати в музея е достатъчно показателен за отношението към културно-историческото наследство от властимащите.

Закупих този ритон от галерия в Лондон през април миналата година.

Иззет е незаконно на 2-ри март тази година. Вече знаете как е опакован и транспортиран.

Миналата седмица се появи на свободния пазар.

Оставям коментарите на отговорните.

#БъдетеЗдрави