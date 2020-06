Отдавна скрито ковчеже с имане за $1 млн. беше открито в Скалистите планини

Бронзова ковчеже, съдържащо имане за над 1 милион долара, заровено преди едно десетилетие в пустошта на Скалистите планини, беше открито от късметлия, съобщава Асошиейтед прес.

Снимка с находката беше публикувана в медиите. Имането беше заровено от известния колекционер на изкуство и антики, 89-годишния Форест Фен. Откривателят на съкровището не пожелал да обяви самоличността си, предаде БТА.

След като скрил ковчежето, Фен пуснал индикации как то може да бъде намерено чрез негова поема от 24 стиха. Тя бе публикувана в автобиографията му от 2010 година The Thrill of the Chase". /Тръпката от търсенето/.

От книгата става ясно, че съкровището е скрито на височина между 1500 и 3100 метра в планината, някъде в Ню Мексико, Колорадо, Уайоминг или Монтана.

Писателят Дъг Престън, който също живее в Санта Фе и е близък с Фен, оборва спекулациите, че няма никакво съкровище и всичко е измислица на милионера. Престън казва, че е виждал сандъка, и че през 2010 г. Фен го уверил, че го е скрил. "В сандъка имаше големи колкото юмрук късове самородно злато от Аляска, златни монети кругерранд, малки фигурки, както и скъпоценни камъни", казва писателят. Той уверява, че познава Форест Фен от 30 години и той никога не би си позволил да измами.

Националният парк "Йелоустоун" е сред местата, където иманярите най-често търсят съкровището, защото от мемоарите му се разбира, че като бил малък, посещавали парка със семейството му. На спасителните екипи в парка често им се налага да помагат да закъсали по трудни терени и скали иманяри.

Четирима души вече са загинали през последните десет години в търсене на съкровището. Според властите поне още два смъртни случая са свързани с опити на любители търсачи на съкровища.

Съкровището е скрито на място, което не е опасен терен, уверява Фен. Той съветва хората, които издирват сандъка, да не се насочват към места, където един мъж на 80 г. не би могъл да отиде.

"Казвам на хората - ако е опасно, не го правете", казва Фен. Той е публикувал повече от 200 указания онлайн. Получава средно по 120 имейла на ден от амбицирани да открият имането.

"Казах всичко, което имам да казвам. Скрих съкровището и сега зависи от търсачите да го намерят. Аз вече нямам нищо общо с него", добавя той.