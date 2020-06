Цветомир Найденов: Божков се прави на политик, за да не го екстрадират

Ето как бившият съдружник на Васил Божков - Цветомир Найденов, който подаде сигнала срещу него в прокуратурата, коментира политическия проект на бизнесмена във фейсбук:

Понеже гледам различни анализатори се упражняват върху това какво цели, прави, умува лицето Васил Крумов Божков през последния месец и половина. Много малко хора познават добре болния му мозък, имам нещастието да съм един от тях, затова ви казвам директно каква му е “играта” . Още като се завърна при Хекимянчо и като каза, че е е бил дисидент при комунизма, щях да се задавя със сутрешното си кафе. После изтърси това, че ще прави политически проект. Напазарувал си е тролове, работи с ПР агенция, ползва същите тролове и медийни лайномети, които един друг футболен собственик ползваше по времето на едно Припознаване... Васил Божков облечен в бяло фъфли пред камина, пред библиотека и на плажа... гледам Черепа фъфли пред камера и не можех да повярвам...викам си, нещо съм повален от Ковид - 19 и сънувам...? Този, който за 30 години има 1 интервю пред камера, сега се снима, говори, пуска картинки...това означава, че лицето Божков вижда зор! И сега : никакъв политически проект няма да прави! Единственото, което прави е: посъветван е от адвокати да се прави на политически репресиран за да не може да бъде екстрадиран, защото все пак е обвинен за съпричастност към 4 ЧЕТИРИ убийства, изнасилвания, побои... за тези престъпления дори и от Дубай може да бъдеш екстрадиран. Това му е семплата игричка на Васил Крумов Божков, подготвя си политическата кариера за пред съда или там, каквото е в Дубай за да не бъде екстрадиран в България и да застане пред съда за М.В. ; Й.Д. ;......

Иска да го играе политически репресиран, а не един сериен убиец и изнасилвач... за поръчковите побои няма да издребняваме.

Подпомаган е от медии на други подсъдими, което е нормално и от политици, които са на древна хранилка при него.

Новият политик е стария велинградски измамник- Васката.

#бъдетеизлъгани

#бъдетечерибаба

По-късно Найденов пусна и нов пост, в който пита кого точно е поръчал Божков:

Василе, поръчаните за убийство от теб хора са с инициали М.В. ; Й.Д. ; А.П. и Б.С. . Първите двама са ми ясни. Who the fuck are А.П. и Б.С. ?

#бъдетеизлъгани

#бъдетеубити

#черибаба

#черипарти