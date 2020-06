Втори ден Франция съобщава за под 30 починали с COVID-19 за 24 часа

Броят на регистрираните във френски болници смъртни случаи, свързани с коронавируса, нарасна с 27 за последните 24 часа, предадоха Ройтерс и ТАСС, като цитират данни на здравните служби.

С това общият брой на жертвите на територията на Франция достигна 29 346. В същото време броят на намиращите се в интензивните отделения продължава да намалява. В момента те са само 903, като са намалели с 30 за последното денонощие, отбелязват здравните власти, посочва БТА.

В момента във френските болници има 11 465 заразени с коронавируса, с 213 по-малко от вчера. По брой на жертвите страната е петата най-тежко засегната в света.

People wearing protective face masks take pictures as they visit the gardens at the reopened Claude Monet house and foundation after restrictions to prevent the spread of the coronavirus disease (COVID-19) were eased, in Giverny, France, June 9, 2020. REUTERS/Benoit Tessier