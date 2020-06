ГЕРБ дарява 20 хил. лв. за рождения ден на Борисов

Премиерът получи подарък кортик от сръбския президент

Парламентарната група на ГЕРБ събра 20 хил. лв. за 61-ия рожден ден на премиера, като предстои той лично да посочи къде да бъдат дарени.

Много поздравления и благопожелания получи Борисов, докато обикаляше с джипа на поредната инспекция на АМ “Хемус” навръх рождения си ден тази събота. Някои от депутатите на ГЕРБ поздравиха Борисов и във фейсбук, като пръв това направи бившият конституционен съдия и депутат от партията Георги Марков с песента на Тина Търнър You Are The Best.

Поздравителни адреси Борисов получи и от руския си колега - новия министър-председател на Русия Михаил Мишустин, както и от посланика у нас Анатолий Макаров.

“Убеден съм, че по-нататъшното укрепване на търговско-икономическото, научно-техническото и инвестиционното взаимодействие и реализация на перспективни съвместни проекти напълно отговаря на интересите на двете страни”, пише Мишустин, като отправя пожелания за здраве, благополучие и успех.

Сръбският президент Александър Вучич подари на Борисов кортик със златист ефес и черна ножница.