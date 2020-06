На 103-годишна възраст почина британската певица Вира Лин (Снимки)

На 103-годишна възраст почина британската певица Вира Лин, получила голяма популярност по времето на Втората световна война, предаде Би Би Си.

По онова време тя водеше по Би Би Си концертната радиопрограма "Sincerely Yours" /Искрено ваша/, посветена на британските военнослужещи на фронта.

През ноември 1952 година едновременно три хита на Лин попаднаха в първия британски хитпарад на изданието "Ню мюзикъл експрес". През 2009 година тя стана най-възрастната изпълнителка, включена в музикалните класации, предава БТА.

Лин става и първата британска певица, оглавила класацията за сингли на американското списание "Билборд" със заглавието "Auf Wiederseh'n Sweetheart". В репертоара на певицата влязоха известните балади "We'll Meet Again", "Wishing" и "White Cliffs of Dover".