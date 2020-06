Победител в "Американски идол" е болен от COVID-19

Певецът Лейн Харди, победител в шоуто "Американски идол" за 2019 г., е болен от COVID-19, съобщи Асошиейтед прес.

"Не си представях така първия ден на лятото", сподели във Фейсбук и Инстаграм Харди, който е на 19 години. Той уточни, че симптомите са леки и се възстановява под карантина у дома.

В петък певецът от Ливингстън, Луизиана, изпълни националния химн на церемонията по встъпването в длъжност за трети мандат на местния шериф, предаде БТА.

Неотдавна той приключи и виртуално турне, гледано от над 2 милиона души. За четвъртък вечер певецът има насрочен онлайн концерт. В петък пък е планирано да бъдат представени акустичните версии на новите му песни "Ground I Grew Up On" и "Let There Be Country''.