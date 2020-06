От 1 юли ще вдигнат и инвалидните пенсии заедно с минималната (Обзор)

Легендарният кънтри певец Уили Нелсън и сестра му Боби планират да издадат съвместна автобиография, съобщи Контактмюзик, цитиран от БТА. Автобиографичната книга на 87-годишния Нелсън и 89-годишната му сестра, озаглавена "Me and Sister Bobbie: True Tales of The Family Band", ще бъде издадена от "Рандъм Хаус" и ще се появи на книжния пазар на 15