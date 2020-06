За 4 г. Голямата базилика в Плиска може да грейне в цялото си величие

Акад. Пламен Карталов бе избран начело на инициативния комитет за възстановяването ѝ на мястото на починалия акад. Стефан Воденичаров

В първите три месеца на 2021 г. очакват техническия проект

За четири години може да се възстанови Голямата базилика в Плиска. Това казва зам.-председателят на Националния инициативен комитет за възстановяване на Голямата базилика в Плиска Симеон Пешов, който е и почетен председател на Камарата на строителите в България.

Инициативният комитет бе създаден през май миналата година, а от няколко дни има нов председател - академик Пламен Карталов, на мястото на покойния академик Стефан Воденичаров. Новоизбраният председател е директор на Coфийcкaтa oпepa и бaлeт.

“Щe ce paдвaм дa имaмe тaкивa cвeтилищa нa дyx и дpeвнa кyлтypa, c кoитo дa ce гopдeeм пpeд цeлия cвят. Нaдявaм се, чe c oбeдинeни ycилия щe yвeнчaeм c ycпex нaшeтo нaчинaниe”, каза Карталов. За зам.-председател, е избран член-кореспондент проф. Васил Николов, зам.-председател на БАН.

Освен патриотично сдружаване за възстановяване на един от ключовите средновековни паметници на българската държава

вдъхновението

на хората в

комитета идва и

от думите на

пророчицата

Ванга

пред вече покойния Божидар Димитров.

“Бях при Божидар Димитров, лека му пръст, и той ми казва - помагай, Симо. Ванга, пророчицата, ми каза - когато възстановите Боянската църква и църквата “Св. 40 мъченици”, България ще се стабилизира, което към днешна дата е факт. Като възстановите и Голямата базилика в Плиска, България ще тръгне рязко нагоре”, спомня си Пешов.

Българите в комитета приемат възстановяването на базиликата като кауза, защото е символ на бългрската държава от времето на Борис, Симеон, отразява величието ѝ, голямото християнско дело, което тръгва от Плиска и Преслав, и разпространяването на писмеността.

“И понеже е много сложно и много спорове ще има, затова в него са хора, които прегръщат тази кауза и се включват със своите познания в това да докажем, че ето, така е изглеждала базиликата”, казва строителят.

Сред учредителите на инициативния комитет са още председателят на управителния съвет на Камарата на строителите в България Илиян Терзиев, акад. Антон Дончев, проф. Михаил Константинов, издателят на “24 часа” Венелина Гочева, архитектите Юлий Фърков, Лидия Станкова, кметът на Каспичан Милена Недева, директорът на НИМ доц. Бони Петрунова, проф. Любен Тотев, певецът Костадин Георгиев-Калки.

По повод работата на инициативния комитет доц. д-р Бони Петрунова казва пред “24 часа” преди година, че

85% се има

представа как е

изглеждала

базиликата

За тази малко повече от година комитетът е разработил две изследвания. Едното е за състоянието на базиликата. Другото е на арх. Христо Генчев, в него той анализира всички нормативни разпоредби, международни правила на ЮНЕСКО и в Европа за начина и правото да се възстановяват такива археологически, културни, духовни центрове. “Той доказва, че ние имаме право да възстановим базиликата до покрив. Това е важно, защото споровете между учените са големи. Едните искат да си остане така както я намираме - с разкопките, други искат да се възстанови догоре”, казва Пешов.

Инициаторите са направили и конкурс за разработване на основни насоки за задание за проектиране на възстановяването на базиликата. Те са готови и са предадени в Министерството на културата. Очаква се то да подготви до 15-20 дни задание за изготвяне на идеен проект.

След обявяване на конкурса за този проект жури ще класира четири от разработките на първите места.

Наградата за колектива, спечелил първо място, е възлагането на техническия проект. Класираните на второ, трето и четвърто място ще получат парични награди. Инициативният комитет е събрал от дарения 160 000 лв., така че има ресурс за награден фонд. След класирането, идейният проект ще се утвърждава от Министерството на културата.

Следващата

стъпка е

изработване на

технически

проект

Пешов смята, че това може да стане в първото тримесечие на следващата година.

Третата стъпка е обявяването на конкурс за изпълнител на техническия проект. Тоест за строител, който да възстанови базиликата.

Президентът на “Главболгарстрой” държи да заяви, че в устава на инициативния комитет е записано, че тази компания не може да участва в конкурса. “Защото съм зам.-председател на управителния съвет на инициативния комитет”, казва Пешов.

Веднага след като е готов идейният проект, комитетът ще обяви национална кампания за събиране на средства.

Очакваме и много българи от чужбина да се включат във финансирането на това дело. След като се види, че ние сме структура, която е събрала доста пари, очакваме правителството също да отпусне средства, казва той.

“Планираме за 4 години да приключим възстановяването на базиликата в Плиска. Тя е била най-голямата за времето си християнска постройка на Балканския полуостров. А старите българи са били големи строители. За финансиране ще разчитаме на по-големи спонсори, както и на всеки българин, който иска да помогне. Подписката за възстановяването на базиликата винаги е била отворена”, каза математикът проф. Михаил Константинов.

“Моето предложение е останките от Голямата базилика в Плиска да се консервират и останат в сегашния си вид, а в съседство да бъде построено нейно копие, в което да влизат туристите. Така, както е в Казанлъшката или в Александровската гробница край Хасково. Отговор на тази ми идея обаче няма.” Това каза вчера пред “24 часа” учителят по физика от Казанлък Теодосий Теодосиев, който също е член на Националния инициативен комитет за възстановяването на Голямата базилика в Плиска. (24часа)