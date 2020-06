"Ролинг Стоунс" заплашиха Тръмп със съд, ако използва песните им (Видео)

Рок ветераните от "Ролинг Стоунс" предупредиха американския президент Доналд Тръм да не използва техни песни в предизборните си прояви.

Правният екип на групата заяви, че работи с организацията за защита на авторското право Би Ем Ай, с цел да спре непозволеното използване на музика, предаде bTV.

Щабът на Тръмп използва песента на "Стоунс" "You Can't Always Get What You Want" в последния му митинг в Тълса.

Същата композиция беше използвана и в предизборната кампания на милиардера през 2016 г.

Би Ем Ай е предупредила щаба на Тръмп от името на рокдинозаврите, че използването на техни песни представлява нарушаване на авторското право и подлежи на правни действия.