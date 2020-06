Първо в „24 часа“: Плевнелиев, Стоянов, Боно и Джордж Клуни зоват ваксината срещу COVID-19 да е безплатна

Над 100 световни лидери, сред които и президентите на България(2012-2017) Росен Плевнелиев и (1997-2002) Петър Стоянов подписаха апел, призоваващ ваксината срещу COVID-19 да бъде призната за глобално общо благо

Повече от 100 влиятелни световни лидери, включително 18 Нобелови лауреати, 32 бивши държавни и правителствени ръководители,сред които и президентите на България (2012-2017) Росен Плевнелиев и (1997-2002) Петър Стоянов, политически лидери, международни неправителствени организации и институции, артистии световни знаменитости като Андреа Бочели, Боно, Джордж Клуни, сър Ричард Брансън и др. подписаха апел, иницииран от Yunus Center, призоваващ за обявяване на ваксините срещу COVID-19 за глобално общо благо.

Обединеният апел призовава към действията от страна на правителствата, фондациите, филантропите и социалните предприятия да произведат и разпространят ваксините безплатно по целия свят. Подписалите се приканват всички социални, политически и здравни субекти да потвърдят колективната си отговорност за защитата на ВСИЧКИ уязвими лица, без каквато и да е дискриминация.

Пандемията COVID-19 ясно разкрива силните и слабите страни на системите на здравеопазване във всяка страна и подчертава пречките и неравенствата в достъпа до здравни грижи. Ефективността на предстоящата ваксинационна кампания ще зависи от нейната универсалност.

Подписалите документа отправят апел към всички световни лидери, включително генералния секретар на Организацията на обединените нации, генералния директор на Световната здравна организация, религиозните лидери, социалните и морални лидери, ръководителите на изследователски лаборатории и фармацевтични компании и медиите, да обединят усилията си и да гарантират, че в случай на ваксина срещу COVID-19 ще има глобален консенсус, че тя трябва да бъде разпространена като световно общо благо.

Канят се всички да се присъединят към обещанието на VACCINECOMMONGOOD.ORG.

Инициаторите се надяват всички уважавани институции да направят всичко възможно да разпространят това послание.

Списък на подписалите апела:

Нобелови лауреати:

1 Muhammad Yunus 2006 Nobel Peace Laureate

2 Mairead Maguire 1976 Nobel Peace Laureate

3 Professor Adolfo Perez Esquivel 1980 Nobel Peace Laureate

4 Lech Walesa 1983 Nobel Peace Laureate, Former President of Poland

5 Archbishop Desmond Tutu 1984 Nobel Peace Laureate

6 Mikhail Gorbachev 1990 Nobel Peace Laureate, President of the Soviet Union

7 RigobertaMenchu 1992 Nobel Peace laureate

8 Edmond Henri Fischer 1992 Nobel Laureate in Physiology or Medicine

9 Sir Richard J. Roberts 1993 Nobel Laureate in Physiology or Medicine

10 Jose Ramos Horta 1996 Nobel Peace Laureate

11 Jody Williams 1997 Nobel Peace Laureate

12 ShirinEbadi 2003 Nobel Peace Laureate

13 Elizabeth Blackburn 2009 Nobel Laureate in Physiology or Medicine

14 Tawakkol Karman 2011 Nobel Peace Laureate

15 LeymahGbowee 2011 Nobel Peace Laureate

16 Malala Yousafzai 2014 Nobel Peace Laureate

17 KailashSatyarthi 2014 Nobel Peace Laureate

18 Nadia Murad BaseeTaha 2018 Nobel Peace Laureate

Бивши президенти

19 Emil Constantinescu President of Romania 1996-2000

20 AmeenahGurib-Fakim President of Mauritius 2015-2018

21 TarjaHalonen President of Finland 2000-2012

22 MladenIvanic President of Bosnia and Herzegovina 2014-2018

23 Gjorge Ivanov President of North Macedonia 2009-2019

24 Ivo Josipovic President of Croatia 2010-2015

25 Aleksandr Kwasniewski President of Poland 1995-2005

26 PetruLucinschi President of Moldova 1997-2001

27 Luiz Inacio Lula da Silva President of Brazil 2003-2011

28 RexhepMeidani President of Albania 1997-2002

29 BujarNishani President of Albania 2012-2017

30 Rosen Plevneliev President of Bulgaria 2012-2017

31 Romano Prodi President of EU Commission 1999-2004

and Italian Prime Minister of Italy 1996-1998, 2006-2008

32 Vicente Fox Quesada President of Mexico 2000-2006

33 Mary Robinson President of Ireland, 1990-97

34 Rosalia Arteaga Serrano President of Ecuador 1997

35 PetarStoyanov President of Bulgaria 1997-2002

36 VairaVike-Freiberga President of Latvia 1999-2007

37 Filip Vujanovic President of Montenegro 2003-2018

Бивши министър-председатели

38 Shaukat Aziz Prime Minister of Pakistan 2004-2007

39 Marek Belka Prime Minister of Poland 2004-2005

40 SaliBerisha Prime Minister of Albania 2005-2013, President 1992-97

41 Gordon Brown Prime Minister of UK 2007-2010

42 Helen Clark Prime Minister of New Zealand 1999-2008

43 MirkoCvetkovic Prime Minister of Serbia 2008-2012

44 Jan Fisher Prime Minister of the Czech Republic 2009-2010

45 ChirilGaburici Prime Minister of Moldova 2015

46 JadrankaKosor Prime Minister of Croatia 2009-2011

47 Yves Leterme Prime Minister of Belgium 2008, 2009-2011

48 Peter Medgyessy Prime Minister of Hungary 2002-2004

49 Mahathir Mohamad Prime Minister of Malaysia 1981-2003, 2018-2020

50 DjoomartOtorbaev Prime Minister of Kyrgyzstan 2014-2015

51 Oscar RibasReig Prime Minister of Andorra 1982-84; 1990-94

52 EkaTkeshelashvili Deputy Prime Minister of Georgia 2010-2012

Артисти и социални активисти

53 ShabanaAzmi Actor and Human Rights Activist

54 Andrea Bocelli Tenor, Singer-Songwriter

55 Bono Singer, Activist

56 Lily Cole Actress, Activist

57 George Clooney Actor, Human Rights Activist

58 Richard Curtis UN SDG Advocate, Founder, Project Everyone

59 Matt Damon Filmmaker & Co-founder Water.org &WaterEquity

60 Sharon Stone Actress, Human Rights Activist

61 Jimmy Wales Founder, Wikipedia

62 Forest Whitaker Actor, Founder, Whitaker Peace & Development Initiative

Бизнес лидери

63 SirRichardBransonFounder, VirginGroup

64 EmmanuelFaberChiefExecutiveOfficer, Danone

65 MoIbrahimPhilanthropist, FounderofMoIbrahimFoundation

66 PaulPolmanCo-founder&Chair, IMAGINE, FormerCEO, Unilever

67 AzimPremjiChairman, WiproLimited

68 NarayanaMurthyCo-Founder, Infosys

69 RatanTataFormerChairmanofTataSonsandTataGroup

Политически и религиозни лидери, лидери на международни оганизации, активисти и академици

70 Father Giulio Albanese Journalist and Writer

71 AbdulazizAltwaijri Former Director General, ISESCO

72 Jean Baderschneider Chair of the Board of Directors, Global Fund to End Modern Slavery

73 Thomas Bach President, International Olympic Committee (IOC)

74 LuiginoBruni Professor, Economics, LiberaUniversita Maria Ss. Assunta (LUMSA)

75 Margaret Chan President, Boao Global Health Forum

76 James Chau International Broadcaster and Host of The China Current

77 Susan M. Elliott President and CEO, National Committee on American Foreign Policy

78 HRH Prince Turki bin Faisal Chairman, King Faisal Foundation's Center for Research and Islamic Studies

79 Father Enzo Fortunato Spokesperson of the Sacred Convent and Papal Basilica of Assisi

80 Father Mauro Gambetti Custodian of the Papal Basilica and Sacred Convent of Assisi

81 Ron Garan Former Astronaut

82 Nathalie de Gaulle Co-Founder & President NB-INOV

83 Ann Hidalgo Mayor of Paris

84 EkmeleddinIhsanoglu Former Secretary General, OIC

85 Garry Jacobs CEO, President World Academy of Art and Sciences

86 AdeebaKamarulzaman President-elect, International AIDS Society

87 Mats Karlsson Vice President of the World Bank 1999-2002

88 Kerry Kennedy President, Robert F. Kennedy Human Rights

89 Vanessa Kerry Global Health and Social Medicine at Harvard Medical School, Founder, Seed Global Health

90 Salman Khan Founder, Khan Academy

91 Guilherme Leal Co-Founder, NaturaCosmeticos, B Team Leader

92 Sharon Lewin Director, The Peter Doherty Institute of Infection & Immunity, University of Melbourne

93 Justin Yifu Lin Former Vice President of the World Bank

94 Raffaele Lomonaco Professor of Economics of the Pontifical Lateran University

95 Marina Mahathir Writer, Human Rights Activist

96 Alaa Murabit UN SDG Advocate, The Voice of Libyan Women

97 RovshanMuradov Secretary General, NizamiGanjavi International Center

98 Edward Ndopu UN SDG Advocate, Founder, Beyond Zero

99 Samia Nkrumah President of Kwame Nkrumah Pan-African Centre

100 Elsa Papademetriou Former Vice President of the Hellenic Parliament

101 Jeffrey Sachs UN SDG Advocate, Director, Earth Institute, Columbia University

102 Ismail Serageldin Co-Chair NizamiGanjavi International Center

103 Marianna V. Vardinoyannis Goodwill Ambassador of UNESCO

104 Gary White CEO & Co-founder, Water.org &WaterEquity

105 Nicola Zingaretti Chairman & Leader of the Italian Democratic Party