US проучване: Половината от заразените с К-19 в САЩ може да са от безсимптомни носители

Около половината заразени със SARS-CoV-2 в САЩ са от човек,който няма симптоми на COVID-19. Изводът е от американско проучване, публикувано в понеделник в списанието Proceedings of the National Academy of Sciences, цитирано от чмешкия информационен сайт lidovky.cz. Степента на "безшумното предаване" на вируса е оценена от авторите въз основа на съществуващите знания за неговото разпространение.

Си Ен Ен обяснява, че т.нар. безшумно предаване е събирателен термин за случаите, когато инфекцията се разпространява от предсимптомни или безсимптомни лица. В първия случай това са заразени хора, които развиват инфекцията по-късно, а асимптоматичните случаи пък са тези, при които заразеният човек не усеща никакви симптоми през цялото време.

Екип от учени, ръководен от епидемиолога от университета в Йейл Алисън Галвани, изчисли, че предсимптомното предаване е отговорно за 47-48% от всички инфекции в САЩ, докато асимптоматичното предаване е на стойност от 3,4 до 6,6%. Моделът им се основава на по-ранни модели на разпространение на вируси и други изследвания, които приписват до 30% от всички инфекции на асимптоматични хора.

Степента на скрития ход на инфекцията е документирана от днешните данни на британската статистическа служба ONS. Те предполагат, че само малка част от положителните за коронавирус в деня на вземане на проби, съобщават за симптоми на COVID-19. ONS говори за 22%, докато неговото проучване изследва 120 случая на болестта в Англия.

Авторите на американското проучване смятат, че дори непосредствената изолация на всички хора със симптоми на COVID-19 не е достатъчна за потушаване на епидемията. Освен това властите ще трябва да идентифицират и карантинират над една трета от „тихите превозвачи“.

В 14 американски щата броят на заразените лица през юни се е удвоил. Над една трета са прекратили отмяната на мярката.

Според Галвани и нейния екип е необходимо тестване на потенциални инфекции в комбинация с последователно картографиране на контактите на заразените индивиди.