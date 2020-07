Китайска частна нефтена рафинерия получи лиценз за износ

Частното нефтено предприятие Zhejiang Petrochemical Co., Ltd. (ZPC) получи от Министерството на търговията на Китай лиценз за износ на рафинирани петролни продукти. Това е първото подобно разрешение за частна китайска петролна компания, като до момента с износ на рафинирани петролни продукти се занимаваха само няколко големи държавни фирми, включително Sinopec Group, CNPC, CNOOC, Sinochem Group и China National Aviation Fuel Group Ltd, предава Радио Китай.

Zhejiang Petrochemical Co., Ltd. управлява рафинерия за суров петрол в град Джоушан, провинция Джъдзян, с капацитет 40 милиона тона годишно.

Лицензът ѝ за износ ще разшири пазара на рафинирани петролни продукти на компанията и ще повиши глобалната конкурентоспособност на нейните горива с ниско съдържание на сяра, се казва в информация на Бюрото за търговия на град Джоушан.