Папагал победи 21 студенти в Харвард в игра за памет

Коронавирусът може да бъде диагностициран по гласа, твърдят американски учени. Експерти от US лабораторията на MIT Lincoln са разработили алгоритъм, който може да определи коронавирус чрез промени в гласа. Проучването е публикувано в IEEE Open Journal of Engineering in Medicine and Biology, пише руският информационен сайт gazeta.ru