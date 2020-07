Трима избягаха от блокирана заради К-19 английска ферма

Паспортите на останалите, сред които се смята, че има и българи, са прибрани, раздават им бира и цигари

Трима души избягаха от английска ферма в графство Херфордшър, която преди дни бе затворена заради огнище на коронавирус. Един от тях е бил сред общо 74-те заразени работници.

Полицията все още ги издирва, а според информация в британски медии паспортите на останалите около 200 души са прибрани на сигурно място. Започнало е и раздаване на бира и цигари, за да се предотвратят бунтове. Местните власти ги снабдяват с храна още от началото на заключването в събота, но това се е оказало недостатъчно за успокояване на обстановката.

По непотвърдена информация във фермата се трудят и българи. Органите на реда обаче отказват да разкрият националността на работниците, за да избегнат етническо напрежение, каквото имаше около болни от коронавирус по-рано в Италия чужденци. Съобщават само, че са от Източна Европа.

Двама млади англичани, които са били в AS Green и Co до началото на юли, разказаха пред Би Би Си, че не са вземани предпазни мерки. Не са имали право да работят с ръкавици, на 60 души се е падала по една тоалетна и не са разполагали с дезинфекциращи средства. Те решили да поработят във фермата заради призива на британското правителство да се помогне за прибирането на реколтата и смятали, че е безопасно, след като ще се трудят на открито. Разбрали, че има заразени от медиите, дни след като я били напуснали. Опитвайки се да потърсят сметка на бившите си работодатели защо не са ги информирали, били блокирани в уатсап групата за екипа на AS Green и Co. Направили са си тестове за коронавирус по собствена инициатива и сега очакват резултатите.

Преди фермата да бъде затворена на 11 юли, работещите в нея сезонни работници са посетили на големи групи четири магазина в две близки градчета, сред които и румънски супермаркет.

Полицаи с маски охраняват изходите на фермата от няколко дни, но тя е разположена на голяма площ и не е изключено да има и други опити за бягство през полето. Затова се е стигнало до събиране на паспортите на работниците.