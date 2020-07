След "Афера" и "Дневник" пусна видео от спалнята на Борисов

За радост на милиони фенове по цял свят, легендарната Тина Търнър наруши обещанието си да се раздели със сцената, което тя даде след като загуби сина си и се пенсионира. Грандиозното й завръщане ще бъде подобаващо – с ремикс на големия й хит „What’s Love Got To Do With It‘ в сътрудничество с млад диджей, съобщи БГНЕС