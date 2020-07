Туитър свали туит на Тръмп след сигнал за авторско право

Туитър деактивира предизборен видеоклип, който беше ретуитнат от президента Доналд Тръмп, след сигнал на групата "Линкин Парк" за неразрешено използване на нейна музика, предаде Франс прес.

Видеото с кавър на песента на групата "In the End", е било пуснато от отговарящия за социалните мрежи в Белия дом Дан Скавино и ретуитнато вчера от Тръмп.

На мястото на видеото сега стои съобщение, гласящо: "тази медия е деактивирана след сигнал на притежателя на авторското право", предава БТА.

Американската рокгрупа заяви, че не е разрешавала на Тръмп или на предизборния му екип да ползват нейна музика.

"Линкин Парк не е поддържала и не поддържа Тръмп, нито позволява на организацията му да ползва нашата музика. Изпратено е предупредително писмо", туитна групата.

Преди време "Роулинг стоунс" заплашиха Тръмп да го съдят, ако продължи да използва песента им "You Can't Always Get What You Want" на предизборни прояви, а група "Куин" възропта срещу използването на хита "We Are the Champions" при появата на Тръмп на сцената на конгреса на републиканците през 2016 г., припомня АФП.