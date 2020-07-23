БФС реабилитира напълно Йордан Сталев

https://www.24chasa.bg/novini/article/8837390 www.24chasa.bg 23.07.2020 06:00; 24 часа     
Йордан Сталев

Бившият шеф на съдиите Йордан Сталев, който напусна след като ГДБОП влезе в офисите на БФС вече е напълно реабилитиран и включен в ранглистата за съдийските наблюдатели. Заради него е нарушено и правилото, че не може да си в тази листа, ако синът ти е действащ рефер. Дори в един момент Сталев за малко не се е върнал начело на съдийската комисия след жесток натиск от страна на президента на "Славия" Венцислав Стефанов.

Начело на листата са съдийските наблюдатели са членовете на съдийската комисия Костадин Стоичков (София), Петър Петров (Велико Търново), Георги Виделов (Бургас), Иван Вълчев (София), Георги Игнатов (София), Атанас Бозев (Пловдив), Кольо Данев (Варна) и Стоян Денев (Велико Търново). Следват Стоян Алексиев (София), Константин Писков (Пловдив), методистът Радан Мирянов (Варна), Евгени Георгиев (Пловдив), Николай Петров (Габрово), Йордан Иванов (София), Мартин Богдев (Бургас), Георги Йорданов (Велико Търново), Ахмед Ахмед (Бургас), Николай Ангелов (Самоков), Георги Нарлев (Силистра), Антон Генов (София), Кирил Манолов (София), Кирил Йорданов (София), Георги Славов (Плевен), както и двамата на ранглистата на УЕФА Ичко Лозев (Велико Търново) и Костадин Гергинов (София).

Водещият от Нова телевизия и бивш рефер Александър Костадинов е в листата за Втора лига, където е "Лудогорец ІІ". Другите са Асен Николов (Пазарджик), Владимир Владимиров (Кюстендил), Галина Донева (София), Георги Кордев (Благоевград), Георги Хаджийски (Пловдив), Ивайло Лазаров (Плевен), Иво Боев (София), Илко Топалов (Пловдив), Йордан Гулев (Пловдив), Йордан Дурчев (Велико Търново), Йосиф Ронков (Габрово), Камен Алексиев (Велико Търново), Красимир Василев (Русе), Красимир Стойчев (Стара Загора), Крум Стоилов (Благоевград), Николай Нанев (София), Стефан Иванов (Перник), Стоян Вътев (Бургас), Тихомир Боболов (Велико Търново), Димитър Костов (Бургас), Валери Цветков (Благоевград), Антон Терзиев (София), Борис Борисов (Варна), Милко Николов (София), Тихомир Костовски (София) и Любомир Войков (Русе).

Други от България

Йордан Сталев

БФС реабилитира напълно Йордан Сталев

ИЗТОЧНИК: coronavirus.bg

Изравнен рекорд! 330 са новите случаи на COVID-19 у нас, 8 са починалите

Малки групи с по един мегафон блокираха кръстовища в центъра на София

Малки групи с по един мегафон блокираха кръстовища в центъра на София

Полиция спира колите, за да не минават през протестиращите СНИМКА: Найден Тодоров

Напрежение между протестиращи и прибиращи се с коли - намеси се полиция (Снимки, обновена)

Мнения

Последно от

Последно от

Още от България

Според разследващите Еленко Божков е мъжът с бялата торбичка. СНИМКА: МВР

Стратегическият съветник на президента - Еленко Божков – третият саботьор от метрото (Обзор)

Вилата на Прокопиев

Прокуратурата установи, че няма достъп до морето край сарая на Доган и вилата на Прокопиев (ОБЗОР)

Димитър Бочев КАДЪР: БНТ

Димитър Бочев: Демонстрациите обслужват задгранични мафиоти от Белград и Дубай

Бойко Борисов, Валери Симеонов и Красимир Каракачанов трябва да обявят рокадите в кабинета в четвъртък.

Борисов 3.2 с много нови лица - със или без Владислав Горанов: тримата лидери мислят

Жените имат нужда от по-голям бюджет, за да са в добро емоционално състояние.

Колко пари трябват, за да си щастлив

Последно от

Последно от

Актуално от

СНИМКА: pixabay

Кръвен тест може да засече рак години преди появата на симптоми

Кръвен тест може да засича злокачествени заболявания до четири години преди появата на първи симптоми, съобщи електронното издание на британския в. "Гардиън", цитирано от БТА
Д-р Александър Симидчиев Кадър: БНТ

Д-р Симидчиев: Истинският проблем ще настъпи през октомври

Явно епидемичният процес не стихва в този месец, когато всички очакваха да са по-малко заразените. Това каза пулмологът д-р Александър Симидчиев пред БНТ
проф. Асен Балтов

България е сред страните в Европа с най-висок риск от заразяване с коронавирус

Директорът на "Пирогов" обясни защо е важно активните спортисти да се пазят България е сред страните в Европа с най-висок риск от заразяване с новия коронавирус
Проф. Балтов: Независимо, че хората са млади, има случаи, които протичат тежко

Проф. Балтов: Независимо, че хората са млади, има случаи, които протичат тежко

„Цифрите показват, че броят на положителните проби за последното денонощие е 6%“, казва в ефира на Би Ти Ви Проф. Стоян Балтов, изпълнителен директор на болница „Пирогов“
СНИМКА: Pixabay

Уникален въздушен филтър убива коронавируса за секунди

Изследователи от университета на Хюстън, САЩ, са разработили въздушен филтър, който улавя и убива мигновено новия коронавирус, съобщава сайтът Уедър нетуърк, позовавайки се на публикация в сп
Проф. Асен Балтов КАДЪР: БНТ

Проф. Балтов: Случаите на COVID-19 във Варна ще се контролират трудно

За съжаление нивата на заразата у нас са доста сериозни. Днешните случаи са от около 6% от взетите PCR тестове. Това ще натовари и системата и допълнително ще затрудни работата ни

Последно от

Последно от

Нови терминали и двойно повече пътници на летище София до 2035 г.

Нови терминали и двойно повече пътници на летище София до 2035 г.

Договорът с концесионера “Соф Кънект” окончателно беше подписан в сряда Обновяване на терминал 1 и 2 на летище София и изграждане на 3-и терминал с 608 млн
5% повече преки плащания за фермери

5% повече преки плащания за фермери

219 евро на хектар ще достигне прогнозното средно директно плащане на площ до 2027 г. Или преките субсидии за фермерите ще минат над 40 лв./дка, което е ръст от 5%
Две министерства против абсолютна давност, банките искат да е 15 г.

Две министерства против абсолютна давност, банките искат да е 15 г.

Гласуваха на първо четене специален закон, ще спасява 600 хил. души от кредитори Край на прехвърлянето на дълговете върху деца - частните задължения на физически лица вече ще са с 10-годишна давност
Кредит за имот според дохода, а не по цената на жилище

Кредит за имот според дохода, а не по цената на жилище

Нови правила влизат в сила от 30 юни 2021 г. От 30 юни 2021 г. банките ще управляват по нови правила кредитирането. Преди ден БНБ утвърди насоки, издадени от Европейския банков орган
58% от ползващите офиси са искали промяна на наема

58% от ползващите офиси са искали промяна на наема

58% от наемателите на офиси в София са поискали преразглеждане на наемите във връзка с пандемията и принудителната работа от вкъщи на част от служителите
Връщат пари за парно на 73% от столичани, но 27% доплащат въпреки евтиния газ (Обзор)

Връщат пари за парно на 73% от столичани, но 27% доплащат въпреки евтиния газ (Обзор)

Тези, които имат да дават още пари, са потребявали повече от миналата година и дори ниската цена не може да компенсира това “Топлофикация - София” изплати с юнските сметки над 10 млн. лв

Избрано от Google

Четено
Всичко от деня
Днес | Вчера

Последни новини

Последно от

24 часа TV

Последно от

Последно от

ПОСЛЕДНО ОТ последно от 24 Часа

Володя Стоянов – Войводата, Ива и Велислава Костадинови – големите победители от миналогодишното издание на Фестивала, Николай Славеев и примата на македонската музика – Румяна Попова, ще огреят сцената на "Пирин Фолк" Сандански 2020 на 28, 29 и 30 август. За XXVIII-то издание на Фестивала организаторите от "Фен Фолк ТВ" залагат на обичани и

Цесекари вилнеят на Слънчака! Почти всички футболисти на "червените" използват кратката почивка в първенството, за да отмарят на родното Черноморие. Една от най-атрактивните компании е тази на национала Валентин Антов и защитника Божидар Чорбаджийски. Двамата купонясват на Слънчев бряг и Свети Влас заедно с горещите си гаджета

Бившият национал на Англия Питър Крауч има една-единствена забрана от съпругата си Аби Кланси. Но пък каква. Красивата блондинка е наложила вето на мъжа си за снимка с Памела Андерсън. Бившият нападател се запознал с актрисата от "Спасители на плажа" на светско събитие. Той искал да се снимка с нея за спомен, но Аби категорично му забранила

Първа страница

Първа страница на вестник 24 часа
© 2012 Всички права запазени 24 Часа - Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определи от редакцията.