Певецът Трини Лопес почина на 83-годишна възраст от усложнения от COVID-19

Трини Лопес, певец и китарист, прочул се със свои версии на песните "Lemon Tree'' и "If I Had a Hammer" през 60-те години на миналия век, чиито таланти го отвеждат и до Холивуд, почина на 83-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес.

Кинодеецът Пи Дейвид Ебърсоул, който наскоро е приключил работа над документален филм за Лопес, е потвърдил, че изпълнителят е починал от усложнения от COVID-19 в медицински център в Палм спрингс, Калифорния, предава БТА.

Бизнес партньорът му и музикант Джо Чавира разкрива, че двамата с Трини Лопес току що са записали песен, озаглавена "If By Now" и предназначена да набира средства за хранителни банки по време на коронавирусната пандемия. "Трини си отиде от нещо, срещу което се опитваше да се бори", казва Чавира.

С ментори като Бъди Холи и Франк Синатра Трини Лопес става международна звезда, пеейки на английски и испански език. За разлика от мексикано-американски изпълнители като Ричи Валънс, Лопес отхвърля съветите да смени името си и открито прегръща корените си, въпреки предупрежденията, че това може да навреди на кариерата му.

"Настоявах да запазя фамилното си име Лопес. Гордея се, че съм Лопес. Гордея се, че съм мексиканец", казва певецът в интервю за "Далас морнинг нюз" през 2017 г.

Роден Тринидад Лопес III в семейството на имигранти от Гуанахуато, Мексико, Лопес израства в беден квартал в Далас. Тежкото финансово положение на семейството му го принуждава да напусне гимназия и да работи.

Животът на Трини се променя, след като баща му му купува черна акустична китара "Гибсън" за 12 долара от заложен магазин и го научава да свири на инструмента. Младият Лопес започва да се изявява в нощни клубове в Далас.

Бъди Холи забелязва Трини Лопес в малък нощен клуб в Уичита фолс и го представя на звукозаписния си продуцент Норман Пети. След смъртта на Холи в самолетна катастрофа шест месеца по-късно Лопес за кратко го заменя като вокал на "Крикетс".

Трини Лопес се мести в Южна Калифорния, където е забелязан от Франк Синатра, който му предлага договор с новата му звукозаписна компания. С нея Лопес записва първия си голям хит "If I Had A Hammer", който оглавява чартовете в близо 40 страни.

Двамата със Синатра стават приятели и често са забелязвани в светските кръгове в Лас Вегас и Палм спрингс, Калифорния.

Дебютният му албум "Trini Lopez at PJ's" достига до Топ 10 през 1963 г. Лопес бележи успехи и на испаноезичния пазар с албумите си "The Latin Album'' и "The Second Latin Album". Като "латиноамериканска рядкост" в рок и фолк музиката по онова време, Трини Лопес често говори за натиска да смени името си, за да допадне на по-широка бяла публика, на който е подложен и трябва да се противопоставя.

През 1963 г. Лопес е номиниран за "Грами" за най-добър нов изпълнител. В началото на 1964 г. той е толкова търсен, че се изявява като съводещ изпълнител с "Бийтълс" в рамките на 18-дневен ангажимент в парижката зала "Олимпия".

След 60-те години на миналия век изпълнителят рядко попада в чартовете, но линията му китари "Гибсън Трини Лопес" неочаквано повлиява на китаристи от младото поколение, сред които Дейв Грол, Едж, Ноел Галахър.

През кариерата си Лопес издава над 60 албума. Талантите му го отвеждат и до Холивуд. Сред филмите с негово участие е "Мръсната дузина" (1967).

Документалният филм "Моето име е Лопес" ще излезе през 2021 г.