TikTok: Сътрудничим изцяло в разследването на френските власти за защита на личните данни

TikTok сътрудничи изцяло в разследване на френския национален орган за защита на данните по отношение на опасенията за поверителност, съобщиха от компанията. „Основният приоритет на TikTok е защита на личния живот и безопасността на нашите потребители. Ние сме запознати с разследването на Националната комисия за информатика и свобода (НКИС) и им сътрудничим“, заяви за вестник „Глобал таймс“ официален представител на популярното приложение за видеосподеляне, предава радио Китай.

Говорител на комисията съобщи по-рано пред агенция „Ройтерс“, че „разследването засяга нивото на информация, предоставяна от потребителите на TikTok и как те могат да упражняват правата си, потока от данни, излизащи от ЕС, и мерките, предприети за защита на непълнолетни лица“. „Към днешна дата НКИС продължава разследването си и участва в текуща европейска работа по въпроса“, посочва „Ройтерс“.

TikTok има 4,4 милиона активни потребители месечно във Франция, 5,5 милиона в Германия и 5,4 милиона във Великобритания към 15 юни, според компанията за анализи Take Some Risk Inc.

След решението на правителството на САЩ да забрани приложението в страната, битката за TikTok се премества в Европа, смятат анализатори.