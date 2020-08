Откриха гигантски радиомост между две галактики

Международен екип от астрономи са открили светлинни години нискочестотен радиомост с дължина 6,5 милиона светлинни години, свързващ два галактически клъстера в ранните етапи на процеса на тяхното сливане, пише вестник “Российская газета“.

Изследването е публикувано в The Monthly Notices of the Royal Astronomical Society е накратко представено от Science Alert. Съобщава се, че това е едва вторият подобен радиомост, открит от учените за цялото време на наблюдения, предава "Дарик Нюз".

Той свързва два клъстера от галактики, разположени на около три милиарда светлинни години от Земята. Този клъстер беше наречен Abell 1758. Учените откриха, че четири галактики се подготвят за стълкновение: две масивни двойки се очаква да се слеят.

И двете двойки имат радио ореол, който се смята, че е създаден от ускоряването на електроните по време на синтеза. Сега те са разделени на разстояние от около 6,5 милиона светлинни години, което бавно намалява. Те са свързани чрез нискочестотен радиомост.

Той бе открит с радио телескопа LOFAR, който се състои от 25 000 антени. Астрономите са записали ясно 140-мегахерцово радио излъчване, което обхваща пространството между клъстерите A1758N и A1758S. Между другото, радиомостът преди това беше засечен на честота 53 MHz.

Учените смятат, че това излъчване е доказателство за съществуването на огромно магнитно поле, свързващо двата клъстера. Те предполагат, че ако това поле действа като синхротрон (ускорител на частици) и електроните трябва да бъдат ускорени по него до релативистични скорости. В същото време те създават синхротронно излъчване, което се записва на Земята като радиосигнал с ниска честота.