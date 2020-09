Личният лекар на Тръмп заяви , че президентът не е претърпял инсулт

Личният лекар на президента на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че държавният глава не е претърпял инсулт, нито е имал друг сериозен здравословен проблем и е все така здрав, предадоха световните агенции.

Мога да потвърдя, че президентът Тръмп не е претърпял, мозъчно-съдов инцидент (удар), исхемична атака (микроинсулт) или пък е изпаднал в друго остро сърдечно съдово състояние, както некоректно е било съобщено в медиите, изтъкна д-р Шон Конли в изявление.

Президентът остава здрав и нямам притеснения относно способността му да изпълнява натоварената програма, която му предстои. Лекарят повтаря, че както е посочил и в последния си доклад, смята, че Тръмп остава годен за изпълнява задълженията си на президент, предава БТА.

Самият Тръмп нарече тези съобщения лъжи.

"Това никога няма да спре! Сега те се опитват да кажат, че вашият любим президент, аз, е бил във военно-медицинския център "Уолтър Рийд", след претърпяна поредица от микроинсулти. С този кандидат за президент това никога не се е случвало. Фалшиви повини. Възможно е да имат предвид друг кандидат от друга партия, написа Тръмп в Туитър.

Президентът не уточни за какво точно съобщение става дума, но вероятно това беше отговор на вчерашен туит на ветерана политик Джо Локхарт, който зададе въпроса дали Тръмп е получил инсулт, който крие от американците, предаде Асошиейтед прес.

По-рано днес телевизия Си Ен Ен съобщи, че през ноември миналата година, когато Тръмп е бил в споменатия медицински център, вицепрезидентът Майк Пенс получил инструкции да бъде готов да поеме временно президентските пълномощия, ако държавният глава бъде подложен на медицински процедури, изискващи наркоза.

Си Ен Ен се позова на новоизлязлата книга на журналиста от в. "Ню Йорк таймс" Майкъл Шмид, озаглавена "Доналд Тръмп срещу САЩ: поглед отвътре на борбата да бъде спрян един президент" ("Donald Trump v. The United States: Inside the Struggle to Stop a President").

Разкритията за инструкциите, дадени на вицепрезидента Пенс, породиха много спекулации в социалните мрежи за предполагаеми инсулти на Тръмп, но в книгата на Шмид няма твърдение за президентски инсулт.